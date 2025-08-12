«Пафос» — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, состоится матч Kиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

перед матчем

«Динамо»

«Динамо» в рамках подготовки к сезону провело шесть контрольных матчей, в которых смогли одолеть лишь венгерский «Кишварда» — 3:0, которому до этого уступили — 0:2. Затем последовали поражения от датского «Мидтьюлланна» — 1:3 и хорватского «Осиека» — 0:1, между которыми киевляне сыграли вничью с английским «Вест Бромвичем» — 1:1 и румынским «Корвинулом» — 0:0. Во втором раунде Лиги чемпионов «Динамо» уверенно обыграло мальтийский «Хамрун Спартанс» —3:0, 3:0.

«Пафос»

Кипрский клуб уже отличился тем ,что подписал центрального защитника сборной Бразилии Давида Луиза. Игрок перешёл в качестве сободного агента из Бразильской «Серии А». За Кипрчан пока что на поле не был замечен.

В период подготовки к сезону «Пафос» сыграл лишь три товарищеских матча. В этих играх были зафиксированы двен ничьи с английским «Уимблдоном» — 2:2 и южноафриканским «Орландо Пайретс» — 1:1, а также одержали победу над английским «Лейтон Ориент» — 1:0. В Лиге чемпионов «Пафос» начал свой путь со второго квалификационного раунда, где сумел пройти израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 1:1, 1:0.