Смотреть онлайн матча «Пафос» — «Динамо» Киев 12.08.2025. Прямая трансляция в 20:00

Кипрскийпримет киевскоев матче-ответке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 20:00 мск.

После первой игры «Пафос» получил преимущество в виде одного гола. «Динамо» придется рисковать и активно идти вперед, чтобы попытаться переломить ход противостояния. Однако за 3 матча в ЛЧ киприоты ни разу не проиграли — две победы и ничья.

Стоит отметить, что и «Динамо» из 5 матчей выиграло 4, а поражение от «Пафоса» стало первым в сезоне. Докажут ли киевляне, что результат прошлой игры был недоразумением? Или они попрощаются с турниром?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 3.25 на победу «Пафоса», 3.35 на ничью, 2.25 на победу «Динамо».

Эксперты LiveSport предсказали победителя в своем прогнозе.

ИИ предсказал победу «Динамо» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пафос» — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.