    Азерсун Арена «Карабах» — «Шкендия». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:49
    Смотреть онлайн матча «Пафос» — «Динамо» Киев 12.08.2025. Прямая трансляция в 20:00

    «Пафос» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Украины Динамо Киев
    Кипрский «Пафос» примет киевское «Динамо» в матче-ответке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 20:00 мск.

    После первой игры «Пафос» получил преимущество в виде одного гола. «Динамо» придется рисковать и активно идти вперед, чтобы попытаться переломить ход противостояния. Однако за 3 матча в ЛЧ киприоты ни разу не проиграли — две победы и ничья.

    Стоит отметить, что и «Динамо» из 5 матчей выиграло 4, а поражение от «Пафоса» стало первым в сезоне. Докажут ли киевляне, что результат прошлой игры был недоразумением? Или они попрощаются с турниром?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 3.25 на победу «Пафоса», 3.35 на ничью, 2.25 на победу «Динамо».

    • Эксперты LiveSport предсказали победителя в своем прогнозе.

    • ИИ предсказал победу «Динамо» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пафос» — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.

