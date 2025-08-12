Вячеслав Колосков оценил игру московского «Динамо» на старте РПЛ

Почетный президент РФСпрокомментировал результаты московскогона старте сезона РПЛ.

«Я ожидал, что сохранится то умение, которое было у Динамо, — быстро атаковать. Но это проявляется только в тех играх, где игрокам давали время. Понимаю, что это только начало, притирка идет», — цитирует Колоскова сетевое издание «ЕвроФутбол. Ру».

«Динамо» под руководством Валерия Карпина после четырех туров набрало пять очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 17 августа дома против ЦСКА.