    Вячеслав Колосков оценил игру московского «Динамо» на старте РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результаты московского «Динамо» на старте сезона РПЛ.

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо»

    «Я ожидал, что сохранится то умение, которое было у Динамо, — быстро атаковать. Но это проявляется только в тех играх, где игрокам давали время. Понимаю, что это только начало, притирка идет», — цитирует Колоскова сетевое издание «ЕвроФутбол. Ру».

    «Динамо» под руководством Валерия Карпина после четырех туров набрало пять очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 17 августа дома против ЦСКА.

