«Копенгаген» и «Рейнджерс» пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В матче квалификации Лиги чемпионовразгромилсо счетом 5:0.

Забитыми мячами в этой игре отметились Родриго Хуэскас, Роберт, Мохамед Эльюнусси, Магнус Маттсон и Роберт.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Копенгаген — Мальмё 5:0 Голы: 1:0 Родриго Уэскас (31'), 2:0 Robert (43'), 3:0 Мохамед Эльюнуссип (51'), 4:0 Магнус Маттссон (67'), 5:0 Robert (69') Копенгаген: Доминик Котарски, Родриго Уэскас, Пантелис Хацидиакос, Маркос Лопес (Биргер Мелинг, 76'), Габриэл Перейра, Магнус Маттссон (Уильям Клем, 71'), Лукас Лерагер, Джордан Ларссон (Виктор Классон, 65'), Мохамед Эльюнуссип (Йорам Заге, 76'), Андреас Корнелиус (Юссуфа Мукоко, 71'), Robert Мальмё: Робин Ольсен, Бузанелло, Йенс Ларсен, Андрей Джурич (Таха Абди Али, 46'), Понтус Янссон, Колин Рёслер, Сеад Хакшабанович (Даниэль Гудьонсен, 80'), Хуго Болин, Отто Росенгрен (Эммануэль Эконг, 59'), Лассер Берг Йонсен (Адриан Скугмар, 60'), Оливер Берг (Kenan Busuladzic, 71') Предупреждения: Отто Росенгрен (20'), Андрей Джурич (36')

«Копенгаген» прошел дальше и в плей-офф сыграет против «Базеля».

В параллельной игре «Виктория» оказалась сильнее «Рейнджерс» со счетом 2:1.

В составе победителей отметились Рафиу Дуросинми и Светозар Маркович, а за гостей забил Лайал Камерон.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Виктория П — Глазго Рейнджерс 2:1 Голы: 1:0 Рафиу Дуросинми (41'), 1:1 Лайл Камерон (61'), 2:1 Светозар Маркович (83') Виктория П: Мартин Едличка, Ян Палуска, Сампсон Дью (Светозар Маркович, 55'), Вацлав Емелка, Карел Спачил (Cheick Souare, 69'), Amar Memic (Bohumil Havel, 69'), Лукаш Черв, Матей Валента (Jiri Panos, 84'), Принс Квабена Аду, Матей Выдра, Рафиу Дуросинми (Christopher Kabongo, 69') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Жефте, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джеймс Тавернье, Николас Раскин, Лайл Камерон (Киран Довелл, 68'), Мохаммед Диоманде (Джо Ротуэлл, 68'), Джеди Гассама (Оскар Кортес, 86'), Сирил Дессерт (Данило, 54'), Оливер Антман (Недим Байрами, 86') Предупреждения: Джеди Гассама (7'), Ян Палуска (29')

«Рейнджерс» в первой игре победил со счетом 3:0 и прошел в раунд плей-офф, где сыграет с победителем матча «Зальцбург» — «Брюгге».