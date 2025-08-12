«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов, в котором «Брюгге» примет «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:30. Вашему вниманию текстовая трансляция.

Ход игры

36' Угловой у «Брюгге». Игроки команды попытались организовать опасную атаку через подачу в штрафную зону, но навесной удар получился чересчур мощным

33' У «Брюгге» остается только искать возможность для быстрых атак. И команда находит такую возможность, через левый фланг, но не хватает завершения

31' Красивые пасы демонстрирует «Зальцбург». Контролирует игру команда

30' Опасный момент возник у ворот «Брюгге»! Сумаила Диабате из «Ред Булл Зальцбург» решился на первый в матче удар по воротам

29' Христос Цолис из «Брюгге» попытался выполнить изящную подачу в штрафную зону соперника, однако его замысел не увенчался успехом

26' Жёстко ведёт себя Верман! Сталкивается с Нене. Судья свистит, но без карточек

25' Игра возобновилась

24' Арбитр объявляет перерыв на водопой. Жарко в Брюгге

21' Арбитр матча Ирфан Пелйто был вынужден вмешаться и зафиксировать явное нарушение правил. Действия футболиста Форбса были расценены как чрезмерно агрессивные и не соответствующие

19' Невероятный момент! Карлос Форбс из «Брюгге» упустил блестящую возможность открыть счёт. После точного паса футболист оказался в выгодной позиции прямо в штрафной площади. Техничный удар в левый угол ворот получился просто великолепным — мяч просвистел всего в нескольких сантиметрах от штанги

18' ГОЛ! Якоб Расмуссен из «Ред Булл Зальцбург» блестяще реализовал момент, отправив мяч в сетку ворот точным ударом головой

17' Рафаэль Онидика из «Брюгге» получил предупреждение за чрезмерно жёсткий приём. Судейская бригада во главе с Ирфан Пелйто была вынуждена вмешаться и зафиксировать нарушение правил

15' Напряженная борьба развернулась на футбольном поле, где Христос Цолис из «Брюгге» предпринял опасную атаку. Полузащитник получил мяч в средней зоне и решился на рискованный удар, целясь под самую перекладину ворот

12' Положение вне игры фиксирует арбитр у «Брюгге»

11' Есть первый удар у «Брюгге». Цолис бил. Выше ворот

10' Через левый фланг проходят своих соперников «Зальцбург», но был сбит в штрафной нападающий Вертессен

8' «Брюгге» навешивает в штрафную, но защитники выносят мяч

6' «Зальцбург» хочет найти момент для своей атаки. Контролирует мяч у своей штрафной

4' «Зальцбург» наносит позиционными действиями ответ соперников. Сталкиваются Сейс и Вертессен, но судья не видит нарушения. Игровой момент

2' У «Брюгге» есть первая атака после контроля мяча с центра поля. Удар наносил Ферран Жутгла

1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем трансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов между «Брюгге» и «Зальцбургом»

Перед матчем

Стартовые составы команд

«Брюгге»: Якерс, Сике, Спилерс, Мехеле, Маер, Ветлесен, Ванакен, Станкович, Сандра, Тзолис, Вермант.

«Зальцбург»: Шлагер, Лайнер, Шустер, Расмуссен, Терзич, Бидструп, Диабате, Алайбегович, Китано, Нене, Вертессен.

«Брюгге»

Бельгийский «Брюгге» подходит к ответному матчу в статусе действующего чемпиона страны, завоевавшего уже 19-й титул. Команда успешно стартовала в квалификации Лиги чемпионов, одержав важную победу в первом матче со счётом 1:0 благодаря голу Ромео Вермана. Под руководством Никки Хейнена клуб демонстрирует хорошую организацию игры: надёжную оборону и стабильную работу в центре поля. В межсезонье команда сохранила основной состав, сделав акцент на привлечение молодых игроков. Благоприятным фактором является отсутствие серьёзных потерь в составе — все ключевые футболисты готовы к предстоящему поединку.

«Брюгге» демонстрирует уверенные результаты в последнее время. В рамках третьего тура бельгийского первенства команда убедительно победила «Серкль Брюгге» со счётом 2:0 на своём поле. Эта победа стала логичным продолжением успешного выступления в еврокубках, где «Брюгге» уже успел порадовать своих болельщиков победой над «Зальцбургом» в первом матче противостояния — 1:0.

Общая статистика последних матчей также внушает оптимизм: в четырёх последних встречах, которые проходили в рамках разных турниров, команда одержала три победы при одном поражении.

«Зальцбург»

Австрийский «Зальцбург», являющийся одним из главных претендентов на титул в бундеслиге, неожиданно уступил в домашнем матче первого круга. Команда под управлением Томаса Летча отличается молодым и амбициозным составом с сильной атакующей линией, хотя в обороне порой возникают проблемы. Клуб традиционно работает с перспективными молодыми футболистами, при этом некоторые лидеры могут быть проданы в ведущие европейские клубы. Как и соперник, «Зальцбург» подходит к матчу без существенных кадровых потерь — все основные исполнители в строю.

Австрийский клуб «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с более раннего этапа — второго раунда квалификации. Там команда успешно преодолела сопротивление норвежского «Бранн», одержав уверенную выездную победу 4:1, после чего сыграла вничью 1:1 в домашнем матче.

Однако текущая форма «Зальцбурга» вызывает определённые опасения. В четырёх последних матчах, которые проходили в рамках разных турниров, команда одержала лишь одну победу при двух ничьих и одном поражении. Лучшим бомбардиром команды в отборочных матчах Лиги чемпионов является Мауриц Кьергор, на счету которого два забитых мяча.

Статистика показывает, что шансы гостей на успех в предстоящем матче не выглядят убедительными. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, преимуществом «Брюгге» в классе, которое было наглядно продемонстрировано в первом матче, во-вторых, непростым фактором игры на чужом поле, и в-третьих, не самой стабильной формой «Зальцбурга» в последних встречах.

Очные матчи

История противостояний «Брюгге» и «Зальцбурга» насчитывает всего три официальных матча, и каждая встреча была наполнена драматизмом.

В рамках Лиги Европы 2018/19 команды провели двухматчевую дуэль в 1/16 финала. Первый поединок состоялся в Бельгии, где «Брюгге» одержал победу со счётом 2:1. Однако ответная встреча в Австрии завершилась разгромной победой «Зальцбурга» — 4:0, что позволило австрийскому клубу пройти дальше.

В текущем сезоне команды встретились в рамках квалификации Лиги чемпионов. Первый матч, состоявшийся 6 августа, принёс успех «Брюгге» — 1:0.

Примечательно, что в этих матчах команды демонстрировали результативный футбол, а самая крупная победа была за «Зальцбургом» (4:0). При этом «Брюгге» пока что имеет преимущество в текущей квалификации, что может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии.

