    Поможет ли «Брюгге» гандикап против «Зальцбурга»?

    Брюгге — Зальцбург: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.15

    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Зальцбург»
    Ромео Вермант
    12 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Зальцбург». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Зальцбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 20:30 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» как вице-чемпион Бельгии начал выступления в главном еврокубке как раз с нынешней стадии турнира.

    Команда уже стартовала в своем национальном первенстве, где по итогам трех туров нового розыгрыша занимает лишь пятую строчку с отставанием в один балл от лидирующей тройки.

    Брюгге — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура бельгийского первенства клуб на своем поле одержал победу над «Серкль Брюгге» (2:0).

    Ранее коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в чужих стенах сумел одержать победу над все тем же «Зальцбургом» с результатом 1:0, поэтому дома может позволить себе даже сыграть вничью.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» три раза выиграл при одном поражении.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Ромео Вермант — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

    «Зальцбург»

    Турнирное положение: Австрийский «Зальцбург», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге чемпионов во второго раунда квалификации.

    Команда во втором раунде отбора главного континентального турнира прошла норвежский «Бранн», когда после выездной победы со счетом 4:1 разошлась мировой 1:1 дома.

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура национального первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Грацером» (5:0).

    Перед этим коллектив уже был не на высоте в первом поединке нынешней стадии Лиги чемпионов, когда снова-таки дома потерпел поражение от «Брюгге» (0:1), поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зальцбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, продемонстрированное в первом матче, а также фактор чужого поля.

    Мауриц Кьергор — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Брюгге» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Зальцбурга» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Зальцбург» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.30, победа «Зальцбурга» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Брюгге».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

