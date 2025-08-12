«Бенфика» — «Ницца». Онлайн, прямая трансляция

«Ницца» попытается отыграться в Лиссабоне после домашнего поражения от «Бенфики» в первой встрече противостояния. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Бенфика — Ницца 2:0 Голы: 1:0 Фредрик Аурснес (19'), 2:0 Андреас Шельдеруп (27') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес, Ричард Риос, -Энцо Барренечеа, Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис, Франьо Иванович Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Антуан Менди, Том Луше, Исак Янссон, Теремас Моффи, Бадредин Буанани, Djibril Coulibaly, Abdulay Juma Bah Предупреждение: Abdulay Juma Bah (33')

Ход матча

45+2' Первый тайм завершен, перерыв!

45+1' Момент! Франьо Иванович мог доводить счет до разгромного, но не смог хорват толково попасть по мячу, который ушел совсем «в молоко» — удар от ворот!

45+1' Добавлено две минуты к первому тайму.

45' Бьет со средней дистанции Иванович — легкая добыча для Диуфа.

44' Кулибали бьет — удар заблокирован!

43' Лежит на поле Павлидис, но его быстро поднимает на ноги партнер по атаке Иванович

40' Бард бьет головой — выше ворот!

38' Угловой заработала «Бенфика», но мяч теперь у «Ниццы».

37' Антониу Силва замыкал подачу с угла поля — неточно!

37' Удар со средней дистанции — еще один «корнер» в пользу «красных».

36' Отаменди то ли подавал, то ли бил, но это было опасно! Диуф выносит мяч рукой на угловой.

35' Риос попадает в стенку, а от нее мяч уходит на угловой.

33' Абдулай Ба получает желтую карточку за фол на игроке «Бенфики»! Опасный штрафной могут исполнить лиссабонцы.

31' Штанга! Жонатан Клос наносил коварный удар в противоход Трубину, но украинского вратаря выручает каркас ворот!

30' Еще один «корнер» заработали нисуазы.

29' «Ницца» зарабатывает первый угловой в матче и быстро его разыгрывает, но безрезультатно.

27' ГОЛ! 2:0! Андреас Шельдеруп удваивает преимущество «орлов» в этом матче и задача «Ниццы» становится намного труднее, ведь теперь французской команде необходимо забивать четыре мяча!



27' Продолжает мяч находиться под контролем «Бенфики».

24' Чуть более полутайма прошло, команды обменялись опасными моментами и пока явно выражается преимущество «Бенфики» в уровне игроков. Не сказать, что у «Ниццы» игроки плохи — часть этого состава поучаствовала в срыве исторического достижения ПСЖ стать первой непобежденной командой в истории Лиги 1, но все же именно лиссабонцы ведут игру.

18' ГОЛ! 1:0! «Бенфика» открывает счет в этом матче! Фредрик Эурснес открывает счет в этом матче, замкнув передачу Шельдерупа с левого фланга!

16' Контролирует мяч «Бенфика», но «Ницца» будто готова в каждом моменте выгрызать мяч у португальской команды.

13' Прострел с правого фланга на Павлидиса — неточный удар от грека.

10' Упал Иванович в штрафной «Ниццы», но все было в пределах правил и игра продолжается.

8' Моффи откликается на закидушку в штрафную и наносит удар — мимо! Даже в регби не смог бы нигериец занести данный удар в актив.

5' «Ницца» пока пытается через быстрые атаки дойти до ворот Трубина, но на сей раз прострел совсем не удался. Трубин выбьет мяч с угла вратарской.

3' Момент! «Ницца» после быстрой атаки вполне могла открывать счет, но Трубин кулаками вынес мяч рикошета, который мог замыкать Моффи!

1' «Ницца» выбила мяч ближе к угловому флагу возле ворот «Бенфики», матч начался!

До матча

21:42 В свою очередь «Ницца» провела три изменения — вместо Данте, Моргана Сансона и Хишама Будауи с первых минут выйдут Джибриль Кулибали, Коджо Пепра Оппенг и Том Луше.

21:25 «Бенфика» не произвела ни одного изменения в старте по сравнение с первой встречей в Ницце.

Стартовые составы

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль, Риос, Барренечеа, Эуреснес, Шельдеруп, Иванович, Павлидис

«Ницца»: Диуф, Менди, Ба, Оппенг, Клосс, Луше, Кулибали, Бар, Буанани, Янссон, Моффи

«Бенфика»

Лиссабонцы квалифицировались в отборочный этап Лиги чемпионов на правах серебряного призера чемпионата Португалии-2024/2025, где «орлы» набрали 80 очков за 34 тура и отстали от «Спортинга» на 2 балла.

В начале лета «красные» играли на Клубном чемпионате мира, где на стадии 1/8 финала турнира уступили будущим победителям турнира из «Челси» со счетом 1:4 .

Новый сезон «Бенфика» начала с победы в Суперкубке Португалии, где был обыгран «Спортинг» со счетом 1:0.

«Ницца»

Команда с Лазурного берега отобралась в квалификацию Лиги чемпионов как 4-я команда по итогам минувшего розыгрыша Лиги 1, где подопечные Франка Эса набрали 60 очков за 34 тура и по дополнительным показателям обогнали «Лилль», который заработал столько же баллов.

Перед стартом в Лиге чемпионов «Ницца» провела шесть товарищеских встреч, четыре из которых завершились победой французской команды, одна игра завершилась вничью и единственное поражение нисуазы потерпели в игре против «Санкт-Паули» (0:2).

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча и во всех победа оставалась за «Бенфикой».

