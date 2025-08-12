«Бенфика» — «Ницца». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
45+2' Первый тайм завершен, перерыв!
45+1' Момент! Франьо Иванович мог доводить счет до разгромного, но не смог хорват толково попасть по мячу, который ушел совсем «в молоко» — удар от ворот!
45+1' Добавлено две минуты к первому тайму.
45' Бьет со средней дистанции Иванович — легкая добыча для Диуфа.
44' Кулибали бьет — удар заблокирован!
43' Лежит на поле Павлидис, но его быстро поднимает на ноги партнер по атаке Иванович
40' Бард бьет головой — выше ворот!
38' Угловой заработала «Бенфика», но мяч теперь у «Ниццы».
37' Антониу Силва замыкал подачу с угла поля — неточно!
37' Удар со средней дистанции — еще один «корнер» в пользу «красных».
36' Отаменди то ли подавал, то ли бил, но это было опасно! Диуф выносит мяч рукой на угловой.
35' Риос попадает в стенку, а от нее мяч уходит на угловой.
33' Абдулай Ба получает желтую карточку за фол на игроке «Бенфики»! Опасный штрафной могут исполнить лиссабонцы.
31' Штанга! Жонатан Клос наносил коварный удар в противоход Трубину, но украинского вратаря выручает каркас ворот!
30' Еще один «корнер» заработали нисуазы.
29' «Ницца» зарабатывает первый угловой в матче и быстро его разыгрывает, но безрезультатно.
27'
27' Продолжает мяч находиться под контролем «Бенфики».
24' Чуть более полутайма прошло, команды обменялись опасными моментами и пока явно выражается преимущество «Бенфики» в уровне игроков. Не сказать, что у «Ниццы» игроки плохи — часть этого состава поучаствовала в срыве исторического достижения ПСЖ стать первой непобежденной командой в истории Лиги 1, но все же именно лиссабонцы ведут игру.
18'
16' Контролирует мяч «Бенфика», но «Ницца» будто готова в каждом моменте выгрызать мяч у португальской команды.
13' Прострел с правого фланга на Павлидиса — неточный удар от грека.
10' Упал Иванович в штрафной «Ниццы», но все было в пределах правил и игра продолжается.
8' Моффи откликается на закидушку в штрафную и наносит удар — мимо! Даже в регби не смог бы нигериец занести данный удар в актив.
5' «Ницца» пока пытается через быстрые атаки дойти до ворот Трубина, но на сей раз прострел совсем не удался. Трубин выбьет мяч с угла вратарской.
3' Момент! «Ницца» после быстрой атаки вполне могла открывать счет, но Трубин кулаками вынес мяч рикошета, который мог замыкать Моффи!
1' «Ницца» выбила мяч ближе к угловому флагу возле ворот «Бенфики», матч начался!
До матча
21:42 В свою очередь «Ницца» провела три изменения — вместо Данте, Моргана Сансона и Хишама Будауи с первых минут выйдут Джибриль Кулибали, Коджо Пепра Оппенг и Том Луше.
21:25 «Бенфика» не произвела ни одного изменения в старте по сравнение с первой встречей в Ницце.
Стартовые составы
«Бенфика»: Трубин, Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль, Риос, Барренечеа, Эуреснес, Шельдеруп, Иванович, Павлидис
«Ницца»: Диуф, Менди, Ба, Оппенг, Клосс, Луше, Кулибали, Бар, Буанани, Янссон, Моффи
«Бенфика»
Лиссабонцы квалифицировались в отборочный этап Лиги чемпионов на правах серебряного призера чемпионата Португалии-2024/2025, где «орлы» набрали 80 очков за 34 тура и отстали от «Спортинга» на 2 балла.
В начале лета «красные» играли на Клубном чемпионате мира, где на стадии 1/8 финала турнира уступили будущим победителям турнира из «Челси» со счетом 1:4 .
Новый сезон «Бенфика» начала с победы в Суперкубке Португалии, где был обыгран «Спортинг» со счетом 1:0.
«Ницца»
Команда с Лазурного берега отобралась в квалификацию Лиги чемпионов как 4-я команда по итогам минувшего розыгрыша Лиги 1, где подопечные Франка Эса набрали 60 очков за 34 тура и по дополнительным показателям обогнали «Лилль», который заработал столько же баллов.
Перед стартом в Лиге чемпионов «Ницца» провела шесть товарищеских встреч, четыре из которых завершились победой французской команды, одна игра завершилась вничью и единственное поражение нисуазы потерпели в игре против «Санкт-Паули» (0:2).
Личные встречи
Команды между собой сыграли три матча и во всех победа оставалась за «Бенфикой».
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50.