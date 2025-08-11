2-й таймКАМАЗ — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Шалимов«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Все новости спорта

    «Торпедо» уступило костромскому «Спартаку»

    «Торпедо» — «Спартак» Кострома: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Спартак Кс Торпедо
    В матче четвертого тура Первой лиги России костромской «Спартак» на выезде переиграл «Торпедо» со счетом 1:0.

    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Денис Жилмостных. Он отличился на 41-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Спартак Кс 0:1
    Гол: 0:1 Zhilmostnykh D. (41') Торпедо: Ростислав Солдатенко, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Боян Роганович (Руслан Байтуков, 50'), Андрей Костин, Марио Чурич, Кирилл Данилин (Александр Юшин, 74'), Артур Галоян (Alykulov G., 74'), Даниил Шамкин (Bakic D., 46'), Александр Чупаев (Руслан Червяков, 46') Спартак Кс: Иван Енин, Александр Саплинов, Gaydash M., Tarasov N., Zhilmostnykh D., Ignatiev M., Lyakh V. (Supranovich N., 9'), Nazarenko E. (Илья Рубцов, 76'), Chursin K. (Khorin A. A., 76'), Demyanov V. (Sadov D., 67'), Chikanchi M. Предупреждения: Даниил Шамкин (3'), Кирилл Данилин (44')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Спартака» стало семь очков и пятое место в турнирной таблице, «Торпедо» (1) — шестнадцатое.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шелбурн — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры