«Торпедо» уступило костромскому «Спартаку»

Олег Кононов (главный тренер «Торпедо») Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Денис Жилмостных. Он отличился на 41-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Спартак Кс 0:1
Гол: 0:1 Zhilmostnykh D. (41') Торпедо: Ростислав Солдатенко, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Боян Роганович (Руслан Байтуков, 50'), Андрей Костин, Марио Чурич, Кирилл Данилин (Александр Юшин, 74'), Артур Галоян (Alykulov G., 74'), Даниил Шамкин (Bakic D., 46'), Александр Чупаев (Руслан Червяков, 46') Спартак Кс: Иван Енин, Александр Саплинов, Gaydash M., Tarasov N., Zhilmostnykh D., Ignatiev M., Lyakh V. (Supranovich N., 9'), Nazarenko E. (Илья Рубцов, 76'), Chursin K. (Khorin A. A., 76'), Demyanov V. (Sadov D., 67'), Chikanchi M. Предупреждения: Даниил Шамкин (3'), Кирилл Данилин (44')
У «Спартака» стало семь очков и пятое место в турнирной таблице, «Торпедо» (1) — шестнадцатое.