    «Олимпик Лион» будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне

    Французский клуб «Олимпик Лион» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который подтвердил право команды участвовать в Лиге Европы в новом сезоне.

    Футбольный клуб «Олимпик Лион»
    Футбольный клуб «Олимпик Лион»

    «Олимпик Лион приветствует сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда, подтверждающее его участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026.CAS проверила соблюдение клубом правил УЕФА и пришла к выводу, что текущая ситуация не требует никаких изменений», — говорится в заявлении суда.

    Эта ситуация связана с тем, что «Кристал Пэлас» получил место в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, но основной акционер обоих клубов — Джон Текстор — владеет контрольным пакетом акций «Лиона» и владел акциями «Кристал Пэлас».

    Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном Еврокубковом турнире, из-за чего Текстор был вынужден продать 43% акций «Кристал Пэлас». Решение CAS окончательное и подтверждает участие «Лиона» в Лиге Европы.

