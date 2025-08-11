«Олимпик Лион» будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне

Французский клуботреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который подтвердил право команды участвовать в Лиге Европы в новом сезоне.

«Олимпик Лион приветствует сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда, подтверждающее его участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026.CAS проверила соблюдение клубом правил УЕФА и пришла к выводу, что текущая ситуация не требует никаких изменений», — говорится в заявлении суда.

Эта ситуация связана с тем, что «Кристал Пэлас» получил место в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, но основной акционер обоих клубов — Джон Текстор — владеет контрольным пакетом акций «Лиона» и владел акциями «Кристал Пэлас».

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном Еврокубковом турнире, из-за чего Текстор был вынужден продать 43% акций «Кристал Пэлас». Решение CAS окончательное и подтверждает участие «Лиона» в Лиге Европы.