Абаскаль: Батраков — сильный футболист, но пока не такой, как Малком и Промес

Экс-наставникоценил игру хавбека

«Конечно, Батраков — сильный футболист, но пока не такой, какими были Малком и Промес. Он сильный футболист, который должен сделать дополнительный рывок. В том смысле, что он должен провести сезон, в котором подтвердит свой уровень, как уже делал это в прошлом. Тогда, может быть, уже на Рождество, он сделает шаг вперед. И у него будет шесть месяцев, чтобы адаптироваться к новой команде, но максимум через год он уже готов будет сделать этот один шаг. Я в этом убежден», — сказал Абаскаль «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.

Контракт 20-летнего игрока с железнодорожниками истекает летом 2029 года.