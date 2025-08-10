ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 13:55
    • Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker
  • 12:53
    • Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
    Все новости спорта

    «Ливерпулю» нужен форвард «Брентфорда» Висс

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Брентфорд Трансферы
    «Ливерпуль» заинтересовался 28-летним форвардом «Брентфорда» Йоаном Виссом, который рассматривается клубом как альтернатива нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку.

    Тренер «Ливерпуля» Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Ливерпуля» Арне Слот

    Как сообщает Caught Offside, «сороки» не намерены продавать своего игрока, поэтому мерсисайдцы переключили внимание на камерунца.

    По данным источника, «Брентфорд» оценивает Висса в 58 млн евро. При этом конкуренцию «Ливерпулю» может составить сам «Ньюкасл». Клуб уже сделал предложение о покупке нападающего, но получил отказ.

    В прошлом сезоне Висса провел 39 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Брентфордом» действует до лета 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры