«Ливерпулю» нужен форвард «Брентфорда» Висс

заинтересовался 28-летним форвардом, который рассматривается клубом как альтернатива нападающему

Как сообщает Caught Offside, «сороки» не намерены продавать своего игрока, поэтому мерсисайдцы переключили внимание на камерунца.

По данным источника, «Брентфорд» оценивает Висса в 58 млн евро. При этом конкуренцию «Ливерпулю» может составить сам «Ньюкасл». Клуб уже сделал предложение о покупке нападающего, но получил отказ.

В прошлом сезоне Висса провел 39 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Брентфордом» действует до лета 2026 года.