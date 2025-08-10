ПерерывВильярреал — Астон ВиллаОнлайн
    «Вильярреал» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция
    Тер Стеген: Было важно решить мой конфликт с «Барселоной»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Cтеген высказался о разрешении конфликтной ситуации с клубом.

    «Мы должны каждый сезон работать над улучшением определённых аспектов и будем стремиться снова бороться за каждый титул, надеясь завоевать как можно больше с вашей поддержкой. Спасибо Ханси Флику и его штабу, которые, на мой взгляд, проделали фантастическую работу в прошлом году, что доставило огромное удовольствие как болельщикам, так и мне как зрителю, к сожалению, из-за травмы.

    Лично я считаю, что было важно разрешить спор между мной и клубом, и теперь пора смотреть вперёд. Нас ждёт очень сложный сезон. С новыми игроками мы станем сильнее. Мы будем бороться за все трофеи. Люблю вас, ребята! » — приводит слова тер Стегена Football Espana.

    Ранее стало известно, что «Барселона» решила вернуть капитанскую повязку вратарю.

