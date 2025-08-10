20:30 Ростов — Пари ННОнлайн
    Иван Комаров«Ростов» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии
  • 20:07
    • «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ
  • 19:56
    • Матс Хуммельс завершил профессиональную карьеру
  • 19:29
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 18:59
    • Дубль Делапа принес «Челси» разгромную победу над «Миланом»
    «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Сочи Динамо
    Матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо» завершился вничью со счетом 1:1.

    Денис Макаров
    Денис Макаров

    На 18-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счет, однако гол был отменён после видеопросмотра из-за офсайда. На 37-й минуте Макаров все же забил, выведя «Динамо» вперед.

    На 65-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство, но гол также был отменён из-за офсайда. На 84-й минуте арендованный у ЦСКА полузащитник «Динамо» Максим Мухин сравнял счет ударом в ближний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Динамо 1:1
    Голы: 1:0 (18'), 0:1 Даниэль Мишкич (37'), 1:1 Максим Мухин (85') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Сергей Волков, 66'), Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Артём Макарчук, Дмитрий Васильев (Максим Мухин, 66'), Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов (Александр Коваленко, 75'), Антон Зиньковский (Руслан Барт, 66'), Мартин Крамарич, Захар Федоров (Сауль Гуарирапа, 72') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Николас Маричал, Бактиёр Зайнутдинов (Александр Кутицкий, 59'), Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич (Ульви Бабаев, 90'), Муми Нгамал (Дмитрий Скопинцев, 70'), Даниил Фомин (Егор Смелов, 90'), Иван Сергеев, Rubens Предупреждения: Игнасио Сааведра (23'), Артём Макарчук (45+2')

    После этого матча «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей. «Сочи» набрал своё первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место.

