    Слишкович высказался о поражении от «Краснодара»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Краснодар
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.

    Владимир Слишкович
    Владимир Слишкович

    «В конце одна ошибка — разрыв в последней линии. Мы позволили отдать пас между двух игроков. Человек хорошо убежал и забил нам гол. В первом тайме, конечно, мы дали инициативу "Краснодару", но чего‑то очень опасного они нам не сделали. Игроки "Краснодара" были опасны на стандартах. Второй тайм, я бы тоже сказал, ничего опасного. Я не чувствовал такое давление со скамейки у "Краснодара". Думаю, что мы достаточно хорошо стояли в обороне. А разница первого и второго тайма, что у нас было три‑четыре хороших момента для контратаки. К сожалению, не принимали правильные решения, и удары не были идеальны. Если ты не используешь против "Краснодара" свои моменты, получаешь поражение. Я бы даже сказал, что мне было понятно и на 5‑й минуте, потом на 26‑й и на 44‑й, что тяжело будет добыть победу. Максимум — ничья», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

    «Оренбург» набрал 2 очка и занимает 13‑е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре команда 17 августа в гостях сыграет с «Акроном».

