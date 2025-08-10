Слишкович высказался о поражении от «Краснодара»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«В конце одна ошибка — разрыв в последней линии. Мы позволили отдать пас между двух игроков. Человек хорошо убежал и забил нам гол. В первом тайме, конечно, мы дали инициативу "Краснодару", но чего‑то очень опасного они нам не сделали. Игроки "Краснодара" были опасны на стандартах. Второй тайм, я бы тоже сказал, ничего опасного. Я не чувствовал такое давление со скамейки у "Краснодара". Думаю, что мы достаточно хорошо стояли в обороне. А разница первого и второго тайма, что у нас было три‑четыре хороших момента для контратаки. К сожалению, не принимали правильные решения, и удары не были идеальны. Если ты не используешь против "Краснодара" свои моменты, получаешь поражение. Я бы даже сказал, что мне было понятно и на 5‑й минуте, потом на 26‑й и на 44‑й, что тяжело будет добыть победу. Максимум — ничья», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал 2 очка и занимает 13‑е место в турнирной таблице.

В следующем туре команда 17 августа в гостях сыграет с «Акроном».