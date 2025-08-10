«Ман Сити» уверенно обыграл «Палермо», Рейндерс оформил дубль

уверенно обыграл(3:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе «горожан» счет открыл нападающий Эрлинг Холанн на 25-й минуте.

Во 2-м тайме дублем отметился Тейани Рейндерс, отличившись на 59-й и 82-й минутах встречи.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Палермо — Манчестер Сити 0:3 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (25'), 0:2 Тейьяни Рейндерс (59'), 0:3 Тейьяни Рейндерс (82') Палермо: Альфред Гомис, Салим Диаките, Маттья Бани (Патрик Педа, 46'), Пьетро Чеккарони (Pietro Avena, 80'), Томмазо Ауджелло (Никколо Пьероцци, 60'), Клаудио Гомес (Алексис Блен, 60'), Филиппо Раноккья (Antonio Palumbo, 60'), Якопо Сегре (Жереми ле Дуарон, 60'), Эммануэль Гьяси, Маттео Брунори (Giacomo Corona, 64'), Йоэль Похьянпало (Алёза Васи, 60') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд (Эдерсон, 46'), Райан Айт Нури (Натан Аке, 46'), Абдукодир Хусанов (Рубен Диаш, 46'), Джон Стоунс (Мануэль Аканджи, 46'), Рико Льюис (Матеус Нунес, 46'), Эрлинг Холанд (Divine Mukasa, 60'), Омар Мармуш (Жереми Доку, 46'), Райан Шерки (Бернарду Силва, 46'), Оскар Бобб (Савиньо, 46'), Николас Гонсалес (Илкай Гюндоган, 46'), Nico O'Reilly (Тейьяни Рейндерс, 46') Предупреждения: Томмазо Ауджелло (30'), Эммануэль Гьяси (68')

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Вулверхэмптона» 16-го августа, а «Палермо» встретится в тот же день с «Кремонезе».