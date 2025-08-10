ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Осинькин: «Локомотив» сделал так, что игра со «Спартаком» была по их сценарию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Спартак
    Экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин похвалил «Локомотив», а также высказался про результаты «Спартака». Ранее красно-белые в дерби уступили «Локомотиву». Встреча состоялась 9 августа.

    Игорь Осинькин
    Игорь Осинькин

    В четырех турах красно-белые набрали лишь 4 очка. В турнирной таблице спартаковцы находятся лишь на 11-м месте.

    «Трудно оценивать игры, когда команда с десятой минуты или целый тайм играет в меньшинстве. Можно много говорить, что не надо было удаляться или нужно вдесятером обыгрывать. Это уже слова. В целом был нормальный матч с Махачкалой. Вчера в такой ситуации с "Локомотивом" должен был победить "Спартак". Но так не получилось.

    "Локомотив" смог сделать так, что игра была по их сценарию. Не хватило какого-то баланса в этой игре», — сказал Осинькин «Чемпионату».

