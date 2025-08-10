«Краснодар» дожал «Оренбург» во втором тайме: замена Мусаева решила судьбу матча

«Оренбург» вышел без дисквалифицированного Татаева, но с привычным желанием кусать фаворита на своём поле. Владимир Слишкович уверял, что команда готова повторить прошлогоднюю упорную игру против «Краснодара», а отсутствие лидера обороны компенсирует за счёт дисциплины и характера.
Мурад Мусаев говорил о другом — о стабильности. После яркой победы над «Динамо» он требовал того же настроя и в Оренбурге, но напоминал, что травмы и плотный календарь заставляют действовать осторожно. Прогноз про победу сдержанно звучал в подтексте, а вот предчувствие важной роли замен оказалось пророческим.
Первый тайм: жёстко, спорно и без голов
Матч сразу пошёл на высоких оборотах. Болотов и Рыбчинский тревожили фланги «Краснодара», а гости отвечали подключениями Оласы и ударами Батчи. На 10-й минуте Диего Коста попал в перекладину после углового Сперцяна — первый звоночек для хозяев.
Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. После подачи Оласы мяч оказался у Батчи, и его удар прошил оборону и вратаря. Радость гостей прервала проверка ВАР: зафиксировал офсайд у Кордобы. Решение вызвало споры — кто-то считал, что колумбиец не мешал эпизоду, кто-то видел в его движении блок защитника. Так или иначе, счёт остался нулевым.
Кордоба мог исправиться уже в компенсированное время, но из убойной позиции в падении пробил выше ворот. Слишкович в тот момент только облегчённо выдохнул, а Мусаев — заметно нервничал.
Затяжная осада и гол со скамейки
После перерыва «Краснодар» усилил давление. Черников пронёс мяч через центр и едва не попал в угол — мяч разминулся со штангой на считаные сантиметры. Са тоже был близок к голу, но Касимов блокировал его удар в последний момент.
Мусаев дождался 74-й минуты и провёл тройную замену. На поле вышел Кривцов, и уже через минуту он оправдал выбор тренера: Тормена разрезал передачей правый фланг, Никита принял, сблизился с Овсянниковым и пробил в ближний угол. 0:1 — и руки Мусаева на бровке взлетели в воздух.
«Оренбург» рванул вперёд. Ревазов простреливал на дальнюю, Ломакин чуть опоздал. В добавленное время Хотулёв мощно пробил с 20 метров, но мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Даже Овсянников прибежал на стандарт — «Краснодар» всё-таки отбился.
Что значит эта победа
«Быки» поднялись на вторую строчку таблицы, уступая «Локомотиву» три очка. Мусаев, кажется, нащупывает баланс между ротацией и результатом — но пока победы даются с трудом. «Оренбург» же остался с двумя очками в зоне стыков, но показал, что способен навязывать бой даже чемпиону.