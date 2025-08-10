«Краснодар» дожал «Оренбург» во втором тайме: замена Мусаева решила судьбу матча

Действующий чемпион РПЛ снова не получил лёгкой прогулки на выезде к «Оренбургу». Искусственный газон, плотный график, спорная отмена гола и затяжная оборона хозяев — всё это растянуло интригу до самого конца. Развязка пришла на 75-й минуте, когда Никита Кривцов, только ступивший на поле, первым же ударом поразил ближний угол Богдана Овсянникова. «Быки» взяли три очка, поднявшись на второе место.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Краснодар 0:1 Голы: 0:1 (19'), 0:1 Никита Кривцов (76') Оренбург: Богдан Овсянников, Данила Хотулёв, Артем Касимов (Ацамаз Ревазов, 79'), Анри Чичинадзе, Данила Ведерников, Евгений Болотов (Владислав Камилов, 61'), Дмитрий Рыбчинский (Александр Ломакин, 71'), Ираклий Квеквескири, Степан Оганесян, Эмирджан Гюрлюк (Thompson J., 62'), Максим Савельев (Гедеон Гузина, 72') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа (Джованни Гонсалес, 40'), Сергей Петров, Александр Черников, Дуглас Аугусто (Данила Козлов, 74'), Жуан Баши (Furtado G., 62'), Эдуард Сперцян (Никита Кривцов, 74'), Диего Силва, Виктор Са (Кевин Ленини, 73'), Джон Кордоба Предупреждения: Артем Касимов (5'), Евгений Болотов (30'), Владислав Камилов (72')

«Оренбург» вышел без дисквалифицированного Татаева, но с привычным желанием кусать фаворита на своём поле. Владимир Слишкович уверял, что команда готова повторить прошлогоднюю упорную игру против «Краснодара», а отсутствие лидера обороны компенсирует за счёт дисциплины и характера.

Мурад Мусаев говорил о другом — о стабильности. После яркой победы над «Динамо» он требовал того же настроя и в Оренбурге, но напоминал, что травмы и плотный календарь заставляют действовать осторожно. Прогноз про победу сдержанно звучал в подтексте, а вот предчувствие важной роли замен оказалось пророческим.

Первый тайм: жёстко, спорно и без голов

Матч сразу пошёл на высоких оборотах. Болотов и Рыбчинский тревожили фланги «Краснодара», а гости отвечали подключениями Оласы и ударами Батчи. На 10-й минуте Диего Коста попал в перекладину после углового Сперцяна — первый звоночек для хозяев.

Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. После подачи Оласы мяч оказался у Батчи, и его удар прошил оборону и вратаря. Радость гостей прервала проверка ВАР: зафиксировал офсайд у Кордобы. Решение вызвало споры — кто-то считал, что колумбиец не мешал эпизоду, кто-то видел в его движении блок защитника. Так или иначе, счёт остался нулевым.

Кордоба мог исправиться уже в компенсированное время, но из убойной позиции в падении пробил выше ворот. Слишкович в тот момент только облегчённо выдохнул, а Мусаев — заметно нервничал.

Затяжная осада и гол со скамейки

После перерыва «Краснодар» усилил давление. Черников пронёс мяч через центр и едва не попал в угол — мяч разминулся со штангой на считаные сантиметры. Са тоже был близок к голу, но Касимов блокировал его удар в последний момент.

Мусаев дождался 74-й минуты и провёл тройную замену. На поле вышел Кривцов, и уже через минуту он оправдал выбор тренера: Тормена разрезал передачей правый фланг, Никита принял, сблизился с Овсянниковым и пробил в ближний угол. 0:1 — и руки Мусаева на бровке взлетели в воздух.

«Оренбург» рванул вперёд. Ревазов простреливал на дальнюю, Ломакин чуть опоздал. В добавленное время Хотулёв мощно пробил с 20 метров, но мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Даже Овсянников прибежал на стандарт — «Краснодар» всё-таки отбился.

Что значит эта победа

«Быки» поднялись на вторую строчку таблицы, уступая «Локомотиву» три очка. Мусаев, кажется, нащупывает баланс между ротацией и результатом — но пока победы даются с трудом. «Оренбург» же остался с двумя очками в зоне стыков, но показал, что способен навязывать бой даже чемпиону.