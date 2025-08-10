2-й таймКристал Пэлас — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:16
    • «Сочи» — «Динамо»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 17:43
    • Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
  • 16:07
    • «Нефтехимик»добыл первую победу в сезоне
  • 15:41
    • Нападающий Данжума перешел из «Вильярреала» в «Валенсию»
  • 14:50
    • «Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина
    Все новости спорта

    Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»

    «Оренбург» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор победного гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Краснодар Оренбург
    В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

    Никита Кривцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Кривцов

    Единственный гол в игре на 75-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Краснодар 0:1
    Голы: 0:1 (19'), 0:1 Никита Кривцов (76') Оренбург: Богдан Овсянников, Данила Хотулёв, Артем Касимов (Ацамаз Ревазов, 79'), Анри Чичинадзе, Данила Ведерников, Евгений Болотов (Владислав Камилов, 61'), Дмитрий Рыбчинский (Александр Ломакин, 71'), Ираклий Квеквескири, Степан Оганесян, Эмирджан Гюрлюк (Thompson J., 62'), Максим Савельев (Гедеон Гузина, 72') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа (Джованни Гонсалес, 40'), Сергей Петров, Александр Черников, Дуглас Аугусто (Данила Козлов, 74'), Жуан Баши (Furtado G., 62'), Эдуард Сперцян (Никита Кривцов, 74'), Диего Силва, Виктор Са (Кевин Ленини, 73'), Джон Кордоба Предупреждения: Артем Касимов (5'), Евгений Болотов (30'), Владислав Камилов (72')

    После этой победы под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» набрал 9 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. В то же время «Оренбург» Владимира Слишковича имеет два балла и занимает 13-е место.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команды не смогут выдать голевую феерию?
  • «Ростов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев проиграет даже 88-й ракетке мира?
  • Уолтон — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры