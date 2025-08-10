Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лигиодержал победу надсо счетом 1:0 на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Единственный гол в игре на 75-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Краснодар 0:1 Голы: 0:1 (19'), 0:1 Никита Кривцов (76') Оренбург: Богдан Овсянников, Данила Хотулёв, Артем Касимов (Ацамаз Ревазов, 79'), Анри Чичинадзе, Данила Ведерников, Евгений Болотов (Владислав Камилов, 61'), Дмитрий Рыбчинский (Александр Ломакин, 71'), Ираклий Квеквескири, Степан Оганесян, Эмирджан Гюрлюк (Thompson J., 62'), Максим Савельев (Гедеон Гузина, 72') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа (Джованни Гонсалес, 40'), Сергей Петров, Александр Черников, Дуглас Аугусто (Данила Козлов, 74'), Жуан Баши (Furtado G., 62'), Эдуард Сперцян (Никита Кривцов, 74'), Диего Силва, Виктор Са (Кевин Ленини, 73'), Джон Кордоба Предупреждения: Артем Касимов (5'), Евгений Болотов (30'), Владислав Камилов (72')

После этой победы под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» набрал 9 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. В то же время «Оренбург» Владимира Слишковича имеет два балла и занимает 13-е место.