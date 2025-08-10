«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии

2-й таймБоруссия — ЮвентусОнлайн
    «Боруссия» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    В матче Суперкубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» победу в серии пенальти со счетом 3:2 одержали «орлы». В основное время команды сыграли со счетом 2:2.

    Футбольный клуб «Кристал Пэлас»
    Футбольный клуб «Кристал Пэлас»

    Дебютный гол за «Ливерпуль» на 4-й минуте забил Уго Экитике, затем на 17-й минуте Жан-Филипп Матета реализовал пенальти и сравнял счет.

    На 21-й минуте Жереми Фримпонг также отличился в дебютном матче и вновь вывел «Ливерпуль» вперед, а на 77-й минуте Исмаила Сарр уравнял счет. В серии пенальти «Кристал Пэлас» оказался сильнее. Победный удар на счету Джастина Девенни.

    Футбол. Англия. Суперкубок
    Кристал Пэлас — Ливерпуль 2:2
    Голы: 0:1 Уго Экитике (4'), 1:1 Жан-Филипп Матета (пенальти) (17'), 1:2 Жереми Фримпонг (21'), 2:2 Исмаила Сарр (77'), 1:0 Жан-Филипп Матета (пенальти) (87'), 2:1 Исмаила Сарр (пенальти) (87'), 2:1 Коди Матес Гакпо (пенальти) (87'), 3:2 Джастин Девенни (пенальти) (87'), 3:2 Доминик Собослаи (пенальти) (87') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи (Джастин Девенни, 90'), Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Борна Соса, 79'), Даити Камада (Уилл Хьюз, 29'), Адам Уортон (Хефферсон Лерма, 85'), Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 84'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Жереми Фримпонг, Флориан Вирц (Харви Эллиотт, 84'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 71'), Уго Экитике (Алексис Мак Аллистер, 71'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Ибраима Конате (43'), Флориан Вирц (44'), Мохамед Салах (87')

    По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Английской Премьер-лиги с 84 очками за 38 туров, а «Кристал Пэлас» участвовал в Суперкубке как победитель Кубка Англии.

