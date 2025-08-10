Источник: Кингсли Коман может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

сделал предложениепо трансферу 29-летнего вингера— саудовский клуб предложил 30 миллионов евро.

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, юнхенцы оценивают футболиста в 50 миллионов евро и считают эту сумму недостаточной. Переговоры между клубами продолжаются, и стороны надеются найти компромисс.

Коман дал согласие на переход в «Аль-Наср» и достиг соглашения с клубом по личному контракту, который рассчитан до 2028 года с годовой зарплатой в районе 20-25 миллионов евро.

В составе «Баварии» он выступает с 2017 года, провел 339 матчей, забил 72 гола и отдал 71 результативную передачу. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.