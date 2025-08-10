перерывЧелси — МиланОнлайн
    The Athletic: Эдуардо Камавинга получил травму голеностопа

    У 22-летнего полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги диагностирована травма голеностопа, сообщает The Athletic.

    Эдуардо Камавинга
    Эдуардо Камавинга

    В связи с этим его участие в последнем предсезонном товарищеском матче с австрийским «Тиролем» находится под вопросом. Масштаб травмы пока неясен, однако полное восстановление после подобных повреждений занимает несколько недель.

    Ранее Камавинга уже пропускал значительную часть сезона-2024/25 из-за тяжёлой травмы — полного разрыва сухожилия приводящей мышцы левой ноги. Она была получена перед финалом Кубка Испании и из-за которой не смог восстановиться к Клубному чемпионату мира.

