The Athletic: Эдуардо Камавинга получил травму голеностопа

У 22-летнего полузащитникадиагностирована травма голеностопа, сообщает The Athletic.

В связи с этим его участие в последнем предсезонном товарищеском матче с австрийским «Тиролем» находится под вопросом. Масштаб травмы пока неясен, однако полное восстановление после подобных повреждений занимает несколько недель.

Ранее Камавинга уже пропускал значительную часть сезона-2024/25 из-за тяжёлой травмы — полного разрыва сухожилия приводящей мышцы левой ноги. Она была получена перед финалом Кубка Испании и из-за которой не смог восстановиться к Клубному чемпионату мира.