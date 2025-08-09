1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    «Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    «Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском поединке

    «Родина» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:1, обзор голов

    «Родина» и тульский «Арсенал» поделили очки (1:1) в матче 4-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У гостей единственный гол забил Маттео Аленви на 35-й минуте.

    «Родина» сумела сравнять счет на 90+1-й минуте благодаря точному удару Артём Максименко с пенальти.

    Родина — Арсенал Тула 1:1
    Голы: 0:1 Ahlinvi M. (36'), 1:1 Александр Максименко (пенальти) (90+1'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (49'), 2:2 Эсекьель Барко (пенальти) (78'), 3:2 Алексей Батраков (79'), 4:2 Алексей Батраков (86') Родина: Илья Свинов, Александр Максименко, Артём Сокол (Станислав Бессмертный, 60'), Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Астемир Гордюшенко (Иван Тимошенко, 76'), Руслан Фищенко, Кирилл Ушатов (Андрей Егорычев, 76'), Аршак Корян (Йорди Рейна, 46'), Biryukov A. (Gueye P., 60') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Олег Исаенко (Илья Москаленчик, 63'), Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Тигран Аванесян, Ahlinvi M. (Никита Раздорских, 56'), Данил Липовой (Игорь Горбунов, 75'), Алан Цараев (Brnovic M., 76'), Reyes E., Амур Калмыков (Djuranovic U., 56')

    После этого матча «Родина» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 2 очками в активе. Тульский «Арсенал» — на 6-й позиции с 6-ю баллами.

