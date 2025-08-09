«Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском поединке

и тульскийподелили очки (1:1) в матче 4-го тура российской Первой лиги.

У гостей единственный гол забил Маттео Аленви на 35-й минуте.

«Родина» сумела сравнять счет на 90+1-й минуте благодаря точному удару Артём Максименко с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Арсенал Тула 1:1 Голы: 0:1 Ahlinvi M. (36'), 1:1 Александр Максименко (пенальти) (90+1'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (49'), 2:2 Эсекьель Барко (пенальти) (78'), 3:2 Алексей Батраков (79'), 4:2 Алексей Батраков (86') Родина: Илья Свинов, Александр Максименко, Артём Сокол (Станислав Бессмертный, 60'), Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Астемир Гордюшенко (Иван Тимошенко, 76'), Руслан Фищенко, Кирилл Ушатов (Андрей Егорычев, 76'), Аршак Корян (Йорди Рейна, 46'), Biryukov A. (Gueye P., 60') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Олег Исаенко (Илья Москаленчик, 63'), Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Тигран Аванесян, Ahlinvi M. (Никита Раздорских, 56'), Данил Липовой (Игорь Горбунов, 75'), Алан Цараев (Brnovic M., 76'), Reyes E., Амур Калмыков (Djuranovic U., 56')

После этого матча «Родина» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 2 очками в активе. Тульский «Арсенал» — на 6-й позиции с 6-ю баллами.