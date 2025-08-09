ПерерывЛидс — МиланОнлайн
    «Лидс» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:04
    • «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 12:43
    • «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Беньямина Шешко
  • 17:11
    • «Челябинск» дома переиграл «Волгу»
  • 17:08
    • «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч
  • 15:42
    • «Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ
    «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч

    «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Италии Серия A Фиорентина Товарищеские матчи
    Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной» завершился результативной ничьей 1:1.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    На 8-й минуте швейцарский полузащитник «Фиорентины» Симон Зом открыл счет после передачи форварда Альберта Гудмундссона. Ответный гол «Манчестер Юнайтед» сумел забить на 25-й минуте, когда защитник «Фиорентины» Робин Госенс отправил мяч в собственные ворота.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Манчестер Юнайтед — Фиорентина 1:1
    Голы: 0:1 Симон Зом (8'), 1:1 Робин Гозенс (автогол) (25'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (60'), 1:1 Мойзе Кин (пенальти) (60') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро, Гарри Магуайр (Люк Шоу, 73'), Патрик Доргу, Каземиро (Кобби Майну, 73'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Мануэль Угарте, 84'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо (Диогу Далот, 74'), Матеус Кунья, Ayden Heaven (Маттейс де Лигт, 73') Фиорентина: Давид де Хеа (Томмасо Мартинелли, 87'), Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 83'), Лука Раньери (Маттиа Вити, 63'), Марин Понграчич (Роб Холдинг, 79'), Пьетро Комуццо (Eddy Kouadio, 35'), Николо Фаджоли (Абдельхамид Сабири, 83'), Симон Зом (Шер Ндур, 63'), Мойзе Кин, Эдин Джеко (Амир Ричардсон, 63'), Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини, 79'), Dodo Предупреждение: Додо (60')

    В первом туре «красные дьяволы» дома примут «Арсенал» в воскресенье, 17 августа. В свою очередь «Фиорентина» начнет новый сезон Серии А выездным матчем с «Кальяри» 24 августа.

