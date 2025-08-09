«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
На 8-й минуте швейцарский полузащитник «Фиорентины» Симон Зом открыл счет после передачи форварда Альберта Гудмундссона. Ответный гол «Манчестер Юнайтед» сумел забить на 25-й минуте, когда защитник «Фиорентины» Робин Госенс отправил мяч в собственные ворота.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Манчестер Юнайтед — Фиорентина 1:1
Голы: 0:1 Симон Зом (8'), 1:1 Робин Гозенс (автогол) (25'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (60'), 1:1 Мойзе Кин (пенальти) (60') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро, Гарри Магуайр (Люк Шоу, 73'), Патрик Доргу, Каземиро (Кобби Майну, 73'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Мануэль Угарте, 84'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо (Диогу Далот, 74'), Матеус Кунья, Ayden Heaven (Маттейс де Лигт, 73') Фиорентина: Давид де Хеа (Томмасо Мартинелли, 87'), Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 83'), Лука Раньери (Маттиа Вити, 63'), Марин Понграчич (Роб Холдинг, 79'), Пьетро Комуццо (Eddy Kouadio, 35'), Николо Фаджоли (Абдельхамид Сабири, 83'), Симон Зом (Шер Ндур, 63'), Мойзе Кин, Эдин Джеко (Амир Ричардсон, 63'), Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини, 79'), Dodo Предупреждение: Додо (60')
В первом туре «красные дьяволы» дома примут «Арсенал» в воскресенье, 17 августа. В свою очередь «Фиорентина» начнет новый сезон Серии А выездным матчем с «Кальяри» 24 августа.