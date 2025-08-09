«Марсель» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Марсель» примет «Астон Вилла». Начало игры в — 20:00 мск. За ходом встречи можно следить на нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Марсель — Астон Вилла 1:1 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (5'), 1:1 Джон МакГинн (8') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия, Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Амин Гуири, Джонатан Роу Астон Вилла: Марко Бизот, Лука Динь, Тайрон Мингс, Ламаре Богард, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Амаду Онана, Мэтти Кэш, Сэмюэл Айлинг Джуниор, Дониелл Мален, George Hemmings Предупреждения: (31'), (45 + 5')

Ход матча

46' Зеркальный ответ от обеих команд. «Астон Вилла» пытается выйти через вратаря. «Марсель» актвино давит и опасный момент создаёт Гринвуд, после ошибки защитников, в штрафной но до удара дело не дошло.

46' Замен у «Марселя». Гарсия уходит с поля, Гайли вместо него.

46' Активно разминались игроки резервного состава обеих команд. Ждём изменений в составе.

46' Поехали! Судья дал свисток. Гости начинают с центра.

45+5'Перерыв. Огненная игра в жарком Марселе. Ждём такой же футбол во втором тайме.

45+5' Хёйберг получает жёлтую, видимо за разговоры.

45+4' Судья не приклонен. Роу пошёл в обводку, сыграл в копрус, по ногам вроде бы не попал. В более жёстком стыке, за мгновение до этого эпизода Роу не стал падать.

45+3' Фол в атаке после углового. Руи итак спокойно справился с подачей, выбив мяч кулаком в стиле Акинфеева.

45+2' Марсель растягивает оборону Виллы. Но снова быстрая контратака от Виллы, после успешного отбора мяча. В ответ на Макгине тоже сыграли жёстко, но мяч дошёл до углового.

45+1' Последнюю атаку проводят французы. По флангу Мури пробегает, прострел не точный, точнее доработали защитники. Атака обрела позиционную опцию.

45+1' Дополнительное время назначил арбитр.

44' С вне игры проблем нет, а вот с голом есть опасение что забит игроками Виллы с оффсайда.

43'Фол на Рабьё. Сам хотел пройти высокий прессинг англичан, но был остановлен фолом за который выпрашивал жёлтую.

41' Стоит отметить что игроки не боятся лететь в стык, хоть матч и товарищеский. Уже есть небольшое повреждение у Оннаны. но игрок разбегался и готов играть.

40' Ищут возможности для продолжения атаки французы. Под чанты и завывания местных болельщиков. Рабьё постоянно смещается на фланг. Интеренсая смена позиции от потытного француза.

38' Теперь англичане взяли мяч, ждут возможности отдать передачу. Оборона слишком плотная, но Богард включается в атаку, этот крайний защитник, отличная передача на Мкгина но увы вне игры был игрок.

37' Ещё одна неожиданно быстрая атака от «Марселя». Гуири не смог принять слишком сильную передачу.

35' Англичанин Роу, после прохода Гринвуда в центр получает мяч и делает подачу, но мяч перелетает всех игроков нападения, кроме вратаря.

34' Постоянно пытаются забежать игроки «Марселя» за оборонительные редуты англичан. С виду не скоростная игра полузащитников и защиты «Марселя» почти всегда завершается быстрой атакой , которая грозит завершится голом.

32' Мощно в оборону бежал Макгин после быстрого розыгрыша мяча французскими игроками. Макгин в чисто английском подкате выбивает мяч в аут. Фола нет.

31' Подача на ближнюю. вынос от игроков «Астон Виллы».

29' Моментище. Маллен мощно обокрал Гарсию. В своём забеге дождался партнёров и ударом Хеммингса завершилась атака в штрафной площади. Будет угловой.

29' Темп слегка снизился. И ошибка защитников Марселя.

28' Атака «Марселя» завершилась ничем, было быстро, опасно, казалось что будет прострел. Но сврешилась ответная контратака от Вилы. Которая тоже ни к чему не привела.

27' Медина с Хйёбергом разыгрывают мяч. отличный забег от Алжирского нападающего Гуири,которому была направленна передача.

25' Защитник «Марселя» Медина что то высказал своим партнёром, весьма артистично. Что конкретно пытался сказать игрок не понятно.

25'Продолжаем матч, пауза завершилась

23' Небольшой перерыв на водопой. При таком темпе командам точно нужна передышка.

21'Момент! Как пружина раскрывается быстрая атака французов. Началась она после активной игры Гринвуда в обороне. Именно он выбил мяч головой на Гарсию который начал атаку.

20' Прошла быстрая часть певрого тайма. Активная, быстрая игра. «Астон Вилла» прессингует высоко и открываются свободные зоны в которые готов вбегать быстрый Гринвуд. С другой стороны «Марсель» играет более закрыто, не пресингуя, выжидая действия противника.

19' Очередной фол. Команды не стесняются срывать атаки и играть активно в защите.

18' Роу наносит отличный удар, после смещения в центр с фланга. Здорово сыграли защитники, удар пришёлся в блок.

17' Мэтти Кэш фолит на Роу. кажется эта пара будет всю игру кусаться.

16« Снова через длинную передачу играют защитники хозяев. Кажется центральные защитники больше не ведутся на забеги нападающих и мяч перехвачен.

14' Отличный прохо д гринвуда по бровке. Пытался уйти от опеки Мингса но тот переиграл нападающего. Со стороны похоже на фол. Болельщики тоже не согласны.

14' Выскоий прссинг от Астон Виллы. но Гринвуд играет уверенно в ззащите и отбирает мяч, начиная свою атаку

11' Из аута вывели игроки "Марселя" мяч. Несколько передач между игроками, в позициионой атаке находились хозяева, но всё прервал успешный отбор Ламара Богарда, на котором "Марсельцы" сфолили.

10' Угловой у ворот Астон Виллы.

10' Повышается скорость и напряжённость игры. Было несколько моментов похожих на фол.

7' Системы "Вар" на этой игре нет.

7' ГОЛ!. МАКГИН. Спорный момент на оффсайд, судья не стал даже смотреть. Как же быстро начался матч. Отличный выход игроков "Виллы" из под прессинга и ДАниэль Мален, забежал за соперников, получил передачу и отдал на Шотландца голевую передачу .

6' Как можно заметить, Марсель пытается найти игрока длинной передачей. Один раз это уже получилось.

5' Седьмой гол в товарищеских встречах для Мэйсона Гринвуда.

4' ГОООООЛ. Какая ошибка от Микса, опытного защитника Астон Виллы. Отличная передача на Мэйсона Гринвуда и десятый номер размочил нули на табло, 1:0.

2' Игроки Астон Виллы с первых минут много перемещаются по полю. Пока что Марсель играет по схеме 4-4-2, высоко встречая соперника в обороне.

1' Первый фол получает игрок "Марселя".

1' Тут же прессинг от "Астон Виллы". "Марсель" стремится в контратаку через длинную передачу.

1' Хозяева начинают с центра поля. Поехали.

Перед матчем

20:01 Встреча пройдёт на стадионе Марселя "Велодром". Вместимость 67394

20:00 Команды выходят на поле.

19:57' Команды готовятся выйти из под трибунного помещения. Матч вот-вот начнётся.

Стартовые составы команд

"Марсель" Рулли, Мурильо, Медина, Балерди, Гарсия, Рабьо, Хейберг, Гринвуд, Гомес, Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг

"Астон Вилла" Мартинес, Конса, Богард, Мингз, Матсен,Камара, Тилеманс,Рэмзи, Буэндия, Бэйли,Уоткинс

"Марсель"

В европейских лигах подготовка к сезону идёт полным ходом. "Марсель" сыграл 4 товарищеские встречи в которых одержал одну победы и трижды сыграл вничью. Дважды с испанскими клубами "Валенсией" и "Севильей". Большая роль в сегодняшней игре, ложится на организованность и дисциплину игроков Марселя. Благо с этим у команд Де дзерби проблем нет. Они могут сыграть в схеме 4-3-3 также и перестроиться по ходу матча на более сдерживающую 4-2-2.

По оценкам большинства экспертов “Марсель” проводит одну из лучших трансферных кампаний среди всех клубов Европы. "Провансальцы" усилились сильными игроками. Главным трансфером стал Игор Пайшао из "Фейенорда". Также клуб приобрёл молодого Джонатана Рове, опытного Пьера-Эмиля Хёйберга и вернулся старый знакомый Пьер-Емерик Аубамеянг. С таким составом "Марсельцы" готовы побороться за чемпионство с ПСЖ.

К несчастью для главного тренера Роберто Дзерби, Пайшао уже получил небольшую мышечную травму. Сроки возвращения пока неизвестны.

"Астон Вилла"

"Астон Вилла" провела 6 товарищеских матча и смотрится более уверенно, особенно после крупной победы над итальянской "Ромой" со счётом 4:0. Потерпев два поражения от “Уолсолла” (0:1) и “Ганзы” (1:3), бирмингемцы принялись улучшать свои результаты. В американском турне команда обыграла“Сент-Луис” (2:1) и сыграла вничью с “Нэшвиллом “(2:2). Также, подопечные Унаи Эмери сыграли в ничью с крепким "Айнтрахтом" (2:2).

Одним из главных игроков пришедших в стан "Львов" стал Эван Гессан. в прошлом сезоне молодой нападающий набрал 12+9 по системе гол+пас. Ожидается что вместе с Олли Уоткинсом они создадут мощную атакующую связку. В прошлом сезоне "Вилланы" заняли 6 место, что явялется высоким показателем для клуба.

Сегодня можно ожидать атакующий футбол. Оба тренера пропагандирует именно этот стиль в качестве основного. Единственный минус "Астон Виллы" — отсутствие уверенной игры в гостях.