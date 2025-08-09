«Фулхэм» обыграл «Айнтрахт» в товарищеском матче

одержал победу над(1:0) в рамках товарищеского противостояния.

Единственный гол у английской команды записал на свой счет Рауль Хименес на 35-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Фулхэм — Айнтрахт Ф 1:0 Гол: 1:0 Рауль Хименес (35') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон (Samuel Amissah, 22'), Сандер Берге, Саша Лукич, Гарри Уилсон, Джошуа Кинг (Томас Кейрни, 73'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Артур Теате, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Жан-Маттео Баойя, Ансгар Кнауфф (Нильс Нкунку, 60'), Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 60'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 60'), Жонатан Буркардт (Миши Батшуайи, 73'), Фарес Шаиби

В следующем поединке «Фулхэм» сыграет против «Брайтона» 16-го августа, а «Айнтрахт» встретится с «Энгерсом» 17-го числа.