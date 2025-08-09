1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 20:35
    • Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»
  • 20:32
    • Сафиуллин не смог обыграть Руне во втором круге турнира в Цинциннати
  • 20:25
    • Павлюченкова вылетела из турнира в Цинциннати
  • 19:38
    • Потапова проиграла Свентек и вылетела из турнира в Цинциннати
    «Фулхэм» обыграл «Айнтрахт» в товарищеском матче

    «Фулхэм» — «Айнтрахт»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Фулхэм Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт
    «Фулхэм» одержал победу над «Айнтрахтом» (1:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Рауль Хименес — игрок «Фулхэма»
    Рауль Хименес — игрок «Фулхэма»

    Единственный гол у английской команды записал на свой счет Рауль Хименес на 35-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Фулхэм — Айнтрахт Ф 1:0
    Гол: 1:0 Рауль Хименес (35') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон (Samuel Amissah, 22'), Сандер Берге, Саша Лукич, Гарри Уилсон, Джошуа Кинг (Томас Кейрни, 73'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Артур Теате, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Жан-Маттео Баойя, Ансгар Кнауфф (Нильс Нкунку, 60'), Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 60'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 60'), Жонатан Буркардт (Миши Батшуайи, 73'), Фарес Шаиби

    В следующем поединке «Фулхэм» сыграет против «Брайтона» 16-го августа, а «Айнтрахт» встретится с «Энгерсом» 17-го числа.

