    ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    ЦСКА в Москве примет «Рубин» в рамках матча 4-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 9 августа в 15:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ЦСКА после ничьи с «Зенитом» очень хочет победить, чтобы набрать очки и попытаться подняться на более высокие позиции в таблице. Сейчас «армейцы» находятся на 8-м месте, но в случае победы могут претендовать сразу на 2-ю строчку.

    «Рубин» благодаря двум победам имеет 7 очков и занимает 4-е место. «Бордовые» выиграли два последних поединка и явно не хотят на этом останавливаться. В последний раз казанцы дали настоящий бой ЦСКА, сыграв тогда вничью 2:2. Как игра сложится на этот раз?

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.92 на ЦСКА, 4.30 на «Рубин», 3.50 на ничью.

    • Эксперты LiveSport дали две ставки на игру в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект поставил на победу ЦСКА со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

