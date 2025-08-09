ПерерывЛидс — МиланОнлайн
    «Лидс» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:04
    «Челябинск» дома переиграл «Волгу»

    «Челябинск» — «Волга» Ул: счет матча 1:0, обзор голов

    «Челябинск» одержал победу на своем поле над ульяновской «Волгой» в матче 4-го тура Первой лиги со счетом 1:0.

    ФК «Челябинск»
    ФК «Челябинск»

    Единственный гол на шестой минуте забил Вильфрид Эза на 6-й минуте матча.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Челябинск — Волга Ул 1:0
    Гол: 1:0 Eza W. (6') Челябинск: Александр Жиров, Ян Гудков, Алан Чочиев, Владислав Левин (Gapechkin A., 53'), Константин Кертанов (Palkin V., 86'), Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов (Александр Носов, 86'), Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Komissarov T. (Pushkarev D., 53'), Eza W. (Urvantsev M., 66') Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Константин Ковалев, Айдар Хабибуллин, Иван Козлов (Владислав Руденко, 46'), Murza A. (Gershun I., 65'), Umnikov M., Novikov D. (Дмитрий Рахманов, 84'), Kamenshchikov D., Uridia G. (Дмитрий Рахманов, 65') Предупреждение: Ян Гудков (22')

    Команда Романа Пилипчука набрала 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Волга» с одним баллом находится на 17-й позиции в Первой лиге.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре 17 августа «Челябинск» сыграет на выезде с ещё одним новичком лиги — костромским «Спартаком», «Волга» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».

