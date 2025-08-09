«Челябинск» дома переиграл «Волгу»

одержал победу на своем поле над ульяновскойв матче 4-го тура Первой лиги со счетом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте забил Вильфрид Эза на 6-й минуте матча.

Футбол. Россия. Первая лига Челябинск — Волга Ул 1:0 Гол: 1:0 Eza W. (6') Челябинск: Александр Жиров, Ян Гудков, Алан Чочиев, Владислав Левин (Gapechkin A., 53'), Константин Кертанов (Palkin V., 86'), Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов (Александр Носов, 86'), Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Komissarov T. (Pushkarev D., 53'), Eza W. (Urvantsev M., 66') Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Константин Ковалев, Айдар Хабибуллин, Иван Козлов (Владислав Руденко, 46'), Murza A. (Gershun I., 65'), Umnikov M., Novikov D. (Дмитрий Рахманов, 84'), Kamenshchikov D., Uridia G. (Дмитрий Рахманов, 65') Предупреждение: Ян Гудков (22')

Команда Романа Пилипчука набрала 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Волга» с одним баллом находится на 17-й позиции в Первой лиге.

В следующем туре 17 августа «Челябинск» сыграет на выезде с ещё одним новичком лиги — костромским «Спартаком», «Волга» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».