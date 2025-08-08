Агент Захаряна: Из «Динамо» никто не обращался

Представитель полузащитникаответил на вопрос о том, был ли интерес отк футболисту.

«Из "Динамо" никто не обращался, не знаю, откуда это взяли. Говорить о том, чего не было, не имеет смысла. Никаких предложений и разговоров не было», — сказал Голубин «Матч ТВ».

Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.

Минувший сезон у Захаряна получился скомканным из-за многочисленных травмы. Всего он сыграл за «Реал Сосьедад» во всех турнирах 4 матча, забил один голов и сделал один ассист.