    Агент Захаряна: Из «Динамо» никто не обращался

    Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин ответил на вопрос о том, был ли интерес от «Динамо» к футболисту.

    Арсен Захарян
    Арсен Захарян

    «Из "Динамо" никто не обращался, не знаю, откуда это взяли. Говорить о том, чего не было, не имеет смысла. Никаких предложений и разговоров не было», — сказал Голубин «Матч ТВ».

    Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.

    Минувший сезон у Захаряна получился скомканным из-за многочисленных травмы. Всего он сыграл за «Реал Сосьедад» во всех турнирах 4 матча, забил один голов и сделал один ассист.

