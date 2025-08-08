ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кержаков: «Зениту» однозначно надо добавлять в агрессии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил старт нового сезона для питерской команды.

    Михаил Кержаков
    Михаил Кержаков

    «Однозначно надо добавлять в агрессии. Лучше, чтобы и на поле, и в раздевалке. Нам этого не хватило в прошлом сезоне.

    Ошибки были, есть и будут. Но гораздо важнее реакция на те же пропущенные мячи. Она должна быть такой, чтобы забившая нам команда сразу чувствовала агрессию с нашей стороны, о которой говорил выше. И желание "Зенита" забить на гол больше. Мне кажется, в прошлом сезоне были моменты, когда забивали, а потом успокаивались. Из‑за этого пропускали, а снова вернуться в эту струю уже не получалось. Для меня лично лакмусовой бумажкой в этом смысле стал выездной матч с "Динамо" во втором круге. По первым 10–15 минутам ничто не предвещало, что мы не выигрываем эту игру. А как оказалось — потеряли очки», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

    В настоящий момент «Зенит» имеет в своем активе 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

