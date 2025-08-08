Гасперини: За этот месяц мы сделали очень много в «Роме»

Наставник «Ромы»подвел итоги первого месяца работы в стане джаллоросси.

«Месяц работы — это уже много, и, оглядываясь назад, я чувствую, что мы сделали очень многое. Если я буду смотреть вперед, то нам предстоит сделать гораздо больше, намного больше. Наша цель — завоевать доверие, прежде всего в глазах наших болельщиков, в надежде, что они останутся довольны. Мы надеемся, что это займет как можно меньше времени, но мы амбициозный клуб, и я надеюсь доказать, что мы на правильном пути.

Мы должны посмотреть на то, чего "Рома" достигла на данный момент на трансферном рынке, с большим количеством новичков, всем им около 21-23 лет, у некоторых из них уже есть опыт. Владельцы клуба обратились ко мне, чтобы я работал в этом направлении», — цитирует 67-летнего итальянца Sky Sport Italia.

67-летний Гасперини с 2016 по 2025 год трудился в «Аталанте», которую вывел в число лидеров итальянского футбола и завоевал с ней Лигу Европы в сезоне 2023/2024.

В первом туре нового сезона «Рома» на своем поле сыграет с «Болоньей». Матч пройдет 23 августа.