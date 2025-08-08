ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Гасперини: За этот месяц мы сделали очень много в «Роме»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома
    Наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги первого месяца работы в стане джаллоросси.

    Джан Пьеро Гасперини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини

    «Месяц работы — это уже много, и, оглядываясь назад, я чувствую, что мы сделали очень многое. Если я буду смотреть вперед, то нам предстоит сделать гораздо больше, намного больше. Наша цель — завоевать доверие, прежде всего в глазах наших болельщиков, в надежде, что они останутся довольны. Мы надеемся, что это займет как можно меньше времени, но мы амбициозный клуб, и я надеюсь доказать, что мы на правильном пути.

  • Уэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу
  • Для некоторых латиноамериканцев Клубный чемпионат мира стал окном в Европу
  • 30/07/2025

    • Мы должны посмотреть на то, чего "Рома" достигла на данный момент на трансферном рынке, с большим количеством новичков, всем им около 21-23 лет, у некоторых из них уже есть опыт. Владельцы клуба обратились ко мне, чтобы я работал в этом направлении», — цитирует 67-летнего итальянца Sky Sport Italia.

    67-летний Гасперини с 2016 по 2025 год трудился в «Аталанте», которую вывел в число лидеров итальянского футбола и завоевал с ней Лигу Европы в сезоне 2023/2024.

    В первом туре нового сезона «Рома» на своем поле сыграет с «Болоньей». Матч пройдет 23 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Матч получится больше тактическим
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры