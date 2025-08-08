ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Акрон
    8 августа в Махачкале «Динамо» примет «Акрон» в стартовом матче 4-го тура РПЛ. Начало игры в 20:00 мск.

    «Динамо» стартовал с поражения, но в прошлом туре клуб одержал первую за 3 тура победу. Хозяева одолели «Ахмат». Чтобы продолжить подъем, им нужно снова выиграть.

    «Акрон» ни разу не проиграл за 3 тура. Гости имеют две ничьи и победу. В прошлом туре клуб сыграл вничью со «Спартаком», а перед этим разнес «Сочи» 4:0. Так что тольяттинцы в хорошей форме.

    • 2.45 и 2.96 — «Динамо» является фаворитом букмекеров на игру.

    • На LiveSport считают, что «Акрон» покажет хороший футбол и создаст «Динамо» много проблем. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает ставку на победу «Динамо» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

