ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 18:55
    • «Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
    Все новости спорта

    Булыкин: Если «Локомотив» выиграет, то может сделать серьезную заявку на чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями по поводу предстоящего матча «железнодорожников» против «Спартака» в рамках 4-го тура РПЛ

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «Интересную игру ожидаю увидеть. И одни, и вторые хотят себя показать. Нужны очки. Нас ждет интригующий матч. Не думаю, что будет большой перевес в чью-то сторону, если говорить о фаворитах. Команды имеют хорошие составы, и все будет зависеть от того, кто лучше настроится на этот матч.

    То, что "красно-белые" неважно начали сезон, не говорит, что это плохая команда. Просто были необязательные красные карточки, потеря концентрации. С "Локомотивом" может этого не быть. У Деяна Станковича хороший подбор футболистов, которые должны биться за чемпионство. Считаю, шансы у соперников равные. "Локомотив" имеет небольшое преимущество в психологическим плане, потому что идет без очковых потерь. Плюс играет у себя дома. Но это не такое большое преимущество, которое позволяет победить. С другой стороны, в плане настроя хозяева должны быть лучше и перенести это все в игру. Если получится, они могут сделать серьезную заявку на чемпионство», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 9 августа на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  3.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры