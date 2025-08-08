Булыкин: Если «Локомотив» выиграет, то может сделать серьезную заявку на чемпионство

Экс-форвардподелился мыслями по поводу предстоящего матча «железнодорожников» противв рамках 4-го тура РПЛ

«Интересную игру ожидаю увидеть. И одни, и вторые хотят себя показать. Нужны очки. Нас ждет интригующий матч. Не думаю, что будет большой перевес в чью-то сторону, если говорить о фаворитах. Команды имеют хорошие составы, и все будет зависеть от того, кто лучше настроится на этот матч.

То, что "красно-белые" неважно начали сезон, не говорит, что это плохая команда. Просто были необязательные красные карточки, потеря концентрации. С "Локомотивом" может этого не быть. У Деяна Станковича хороший подбор футболистов, которые должны биться за чемпионство. Считаю, шансы у соперников равные. "Локомотив" имеет небольшое преимущество в психологическим плане, потому что идет без очковых потерь. Плюс играет у себя дома. Но это не такое большое преимущество, которое позволяет победить. С другой стороны, в плане настроя хозяева должны быть лучше и перенести это все в игру. Если получится, они могут сделать серьезную заявку на чемпионство», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 9 августа на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.