    Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
    «Бешикташ» разгромил «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги конференций

    «Сент-Патрикс» — «Бешикташ»: счет матча 1:4, обзор голов

    Лига конференций
    В матче квалификации Лиги конференции «Бешикташ» на выезде обыграл «Сент-Патрикс» со счетом 4:1.

    «Бешикташ»
    «Бешикташ»

    На точный удар Жоау Мариу и хет-трик Тэмми Абрахама хозяева ответили забитым мячом Саймона Пауэра.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Сент-Патрикс — Бешикташ 1:4
    Голы: 0:1 Жоау Мариу (8'), 0:2 Тэмми Абрахам (14'), 0:3 Тэмми Абрахам (23'), 0:4 Тэмми Абрахам (пенальти) (43'), 1:4 Симон Пауэр (49') Сент-Патрикс: Том Гривости (Аксель Сьоберг, 46'), Джейк Мулрани (Luke Turner, 46'), Симон Пауэр, Joseph Anang, Ryan McLaughlin, Joe Redmond, Jason McClelland, Chris Forrester (Barry Baggley, 81'), Jamie Lennon, Kian Leavy (Conor Carty, 82'), Mason Melia (Brandon Kavanagh, 88') Бешикташ: Мерт Гюнок, Эмирхан Топчу, Габриэл Паулиста, Йонас Свенссон (Тайфур Бингол, 46'), Жоау Мариу, Рафаэл Силва, Оркун Кёкчю (Амир Хаджиахметович, 90'), Демир Тыкназ (Картал Йылмаз, 75'), Давид Юрасек (Tayyib Talha Sanuc, 89'), Тэмми Абрахам, Эрнест Мучи (Keny Arroyo, 59')

    В еще одной игре исландский «Викингур» на своем поле оказался сильнее датского «Брондбю» со счетом 3:0.

    Николай Хансен, Оливер Экрот и Виктор Андрасон стали авторами забитых мячей в этом противостоянии.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Викингур Р — Брондбю 3:0
    Голы: 1:0 Nikolaj Hansen (44'), 2:0 Оливер Экрот (47'), 3:0 Виктор Андрасон (82'), 0:4 Франко Ковачевич (пенальти) (84'), 0:5 (89') Викингур Р: Паульми Аринбьёрнссон, Карл Гуннарссон (Pablo Punyed, 89'), Оливер Экрот, Тарик Ибрахимаджич, Гилфи Сигурдссон, Daniel Hafsteinsson (Виктор Андрасон, 80'), Эрлингур Агнарссон, Валдимар Тоур Ингимюндарсон (Sveinn Thorkelsson, 79'), Хельги Гудьонссон (Atli Thor Jonasson, 89'), Robert Orri Thorkelsson, Nikolaj Hansen (Oskar Borgthorsson, 63') Брондбю: Патрик Пенц, Клемент Бишофф (Jacob Broechner Ambaek, 83'), Оливер Вилладсен (Jordi Vanlerberghe, 73'), Луис Бинкс (Беньямин Тахирович, 73'), Расмус Лауритсен, Сеан Клайбер, Nicolai Vallys, Ноа Нарти, Даниэль Васс, Матс Кёлерт (Marko Divkovic, 66'), Kotaro Uchino (Filip Bundgaard, 46')

    Ответные встречи запланированы на 14 августа.

