Сон Хын Мин: Я присоединяюсь к клубу с большими амбициями

Форвард, который ранее перешел из, отреагировал на трансфер. Кореец гордится тем, что будет выступать за американскую команду.

«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к клубу с большими амбициями, расположенному в одном из самых знаковых спортивных городов мира. У Лос‑Анджелеса богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу. Я приехал в Лос‑Анджелес, чтобы завоевывать трофеи и отдавать все силы этому клубу, этому городу и его болельщикам. Мне не терпится начать», — приводит слова Сона официальный сайт «Лос-Анджелеса».

Сон Хын Мин сыграл за «Тоттенхэм» 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев форвард завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/25.