ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовПервая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • 09:08
    • «Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро
  • 07:49
    • Хачанов вышел в финал турнира в Торонто
  • 08:40
    • Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network
  • 23:58
    • «Фейенорд» на последних минутах вырвал победу у «Фенербахче»
  • 23:56
    • «Бенфика» в гостях обыграла «Ниццу» в матче квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    Сон Хын Мин: Я присоединяюсь к клубу с большими амбициями

    Футбол Футбол Англии Тоттенхэм MLS
    Форвард Сон Хын Мин, который ранее перешел из «Тоттенхэма» в «Лос‑Анджелес», отреагировал на трансфер. Кореец гордится тем, что будет выступать за американскую команду.

    Сон Хын Мин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин

    «Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к клубу с большими амбициями, расположенному в одном из самых знаковых спортивных городов мира. У Лос‑Анджелеса богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу. Я приехал в Лос‑Анджелес, чтобы завоевывать трофеи и отдавать все силы этому клубу, этому городу и его болельщикам. Мне не терпится начать», — приводит слова Сона официальный сайт «Лос-Анджелеса».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Сон Хын Мин сыграл за «Тоттенхэм» 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев форвард завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/25.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Зверева и выйдет в финал «тысячника» в Торонто?
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Муте — Макдональд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Томпсон — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры