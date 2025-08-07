Швейцарскийи нидерландскийпроведут очный матч в квалификации Лиги Европы. Событие состоится 7 августа в 21:30 мск.

Хозяева проиграли уже три поединка подряд. Швейцарский клуб изначально выступал в Лиге чемпионов, но там он не смог пройти «Викторию» Пльзень.

«Утрехт» стартовал в Лиге Европы с двойной победы над молдавским «Шерифом» (4:1, 3:1). Судя по всему клуб из Нидерландов серьезно настроен на то, чтобы пройти в групповой этап.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является «Утрехт». Котировки составляют 4.35 и 1.75.

Эксперты LiveSport не стали давать прогноз на победителя. Вместо этого они дали две ставки на результативность поединка. Подробнее здесь.

Искусственный интеллект предсказал победу «Утрехта» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Серветт» — «Утрехт» смотрите на LiveCup.Run.

