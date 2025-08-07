Хозяева проиграли уже три поединка подряд. Швейцарский клуб изначально выступал в Лиге чемпионов, но там он не смог пройти «Викторию» Пльзень.
«Утрехт» стартовал в Лиге Европы с двойной победы над молдавским «Шерифом» (4:1, 3:1). Судя по всему клуб из Нидерландов серьезно настроен на то, чтобы пройти в групповой этап.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров является «Утрехт». Котировки составляют 4.35 и 1.75.
- Эксперты LiveSport не стали давать прогноз на победителя. Вместо этого они дали две ставки на результативность поединка. Подробнее здесь.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Утрехта» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Серветт» — «Утрехт» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.