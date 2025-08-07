Серветт — Утрехт. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Серветт» и «Утрехт». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии квалификации.

Швейцарская команда стартовала во втором раунде отбора, в котором проиграла по сумме двухматчевого противостояния чешской «Виктории» Пльзень, поэтому и оказалась в Лиге Европы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Санкт-Галлена» (1:4).

Ранее коллектив оказался слабее и своего предыдущего соперника. В ответном поединке второго круга Лиги чемпионов он также в домашних стенах крупно проиграл «Виктории».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Серветт» только проигрывал.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также то, что соперник немногим превосходит их в классе.

Алексис Антунеш и Самуэль Мраз — авторы двух голов команды в еврокубках (Лиге чемпионов) текущего сезона.

«Утрехт»

Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел одну стадию отбора.

Команда стартовала во втором раунде квалификации континентального турнира, где по сумме двух поединков разобрался с представителем Молдовы «Шерифом».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги Европы, клуб на своем поле разгромил все того же соперника из Тирасполя — 4:1.

Перед этим коллектив в первом поединке этой же стадии Лиги Европы на этот раз в чужих стенах одержал победу над тем же «Шерифом» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу Европы, «Утрехт» выиграл после двух поражений кряду.

Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшое превосходство в классе над соперником.

Виктор Йенсен и Ник Виргевер — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы нынешнего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Серветт» проиграл

в трех последних матчах «Серветта» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.70, победа «Серветта» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Оба данных сценария были реализованы и в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Серветта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50