    Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит
  • 13:20
    • Агент: Мангаш перешел в «Спортинг», сделка закрыта
  • 11:12
    • Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена
  • 15:34
    • Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик поборются за приз лучшему тренеру сезона
  • 15:03
    • Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина
  • 14:56
    • France Football назвал претендентов на награду «Трофей Копа»
    КДВ и «Иркутск» прошли дальше в Кубке России

    Кубок России
    Завершились два очередных матча 1/256 финала Кубка России

    «Иркутск»
    «Иркутск»

    Томский КДВ в гостях разгромил владивостокский «Анри» со счетом 4:0.

    Голами в его составе отметились Денис Степаненко (40-я), Никита Симдякин (49-я), Даниил Кондраков (59-я) и Дмитрий Стародуб (73-я).

    Теперь в следующем круге команда сыграет с еще одной владивостокской командой — «Динамо».

    «Бурятия» была уничтожена на своем поле «Иркутском» — 0:8.

    Хте-трик в этом матче оформил Иван Яковлев (3-я, 33-я, 76-я), дубль сделали Андрей Путилов (7-я, 54-я), Егор Перевозников (20-я, 35-я) и Владислав Луташев (68-я).

    Теперь «Иркутск» примет «Новосибирск».

