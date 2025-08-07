КДВ и «Иркутск» прошли дальше в Кубке России

Завершились два очередных матча 1/256 финала Кубка России

Томский КДВ в гостях разгромил владивостокский «Анри» со счетом 4:0.

Голами в его составе отметились Денис Степаненко (40-я), Никита Симдякин (49-я), Даниил Кондраков (59-я) и Дмитрий Стародуб (73-я).

Теперь в следующем круге команда сыграет с еще одной владивостокской командой — «Динамо».

Футбол. Россия. Кубок Анри — КДВ 0:4 Голы: 0:1 Stepanenko D. (40'), 0:2 Simdyankin N. (49'), 0:3 Kondrakov D. (59'), 0:4 Дмитрий Стародуб (73')

«Бурятия» была уничтожена на своем поле «Иркутском» — 0:8.

Хте-трик в этом матче оформил Иван Яковлев (3-я, 33-я, 76-я), дубль сделали Андрей Путилов (7-я, 54-я), Егор Перевозников (20-я, 35-я) и Владислав Луташев (68-я).

Теперь «Иркутск» примет «Новосибирск».