КДВ и «Иркутск» прошли дальше в Кубке России

Томский КДВ в гостях разгромил владивостокский «Анри» со счетом 4:0.
Голами в его составе отметились Денис Степаненко (40-я), Никита Симдякин (49-я), Даниил Кондраков (59-я) и Дмитрий Стародуб (73-я).
Теперь в следующем круге команда сыграет с еще одной владивостокской командой — «Динамо».
Футбол. Россия. Кубок
Анри — КДВ 0:4
Голы: 0:1 Stepanenko D. (40'), 0:2 Simdyankin N. (49'), 0:3 Kondrakov D. (59'), 0:4 Дмитрий Стародуб (73')
«Бурятия» была уничтожена на своем поле «Иркутском» — 0:8.
Хте-трик в этом матче оформил Иван Яковлев (3-я, 33-я, 76-я), дубль сделали Андрей Путилов (7-я, 54-я), Егор Перевозников (20-я, 35-я) и Владислав Луташев (68-я).
Теперь «Иркутск» примет «Новосибирск».
Футбол. Россия. Кубок
Бурятия — Иркутск 0:8
Голы: 0:1 Yakovlev I. (2'), 0:2 Putilov A. (7'), 0:3 Perevoznikov E. (20'), 0:4 Yakovlev I. (33'), 0:5 Perevoznikov E. (35'), 0:6 Putilov A. (54'), 0:7 Lutashev V. (68'), 0:8 Yakovlev I. (76')