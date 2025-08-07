«Маккаби Хайфа» обыграл «Ракув» в матче квалификации ЛК

Завершились 3 первых матча 1/2 финала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч «Маккаби Хайфа» обыграл «Ракув» со счетом 1:0.
Единственный гол у израильской команды забил Этан Азулай на 61-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Ракув — Маккаби Хф 0:1
Голы: 0:1 Эйтан Азулай (61'), 1:1 Макс Уоттерс (34'), 2:1 Маттиас Зайдль (44')
Ракув: Кацпер Трелёвски, Богдан Раковицан, Зоран Арсенич (Адриану Каштаньейра, 78'), Стратос Сварнас, Фран Тудор, Петер Барат, Томаш Пенько (Jesus Diaz, 46'), Oskar Repka (Марко Булат, 82'), Erick Otieno, Michael Ameyaw (Мохамед Ламин Диаби, 60'), Patryk Makuch (Leonardo Rocha, 78')
Маккаби Хф: Георгий Ермаков, Пьер Корню, Абдулайе Сек, Йелле Батай, Гони Наор, Kenneth Saief (Лиор Каса, 64'), Джёрдже Йованович (Guy Melamed, 78'), Эйтан Азулай (Али Мохамед, 78'), Trivante Vincent Stewart (Iyad Khalaili, 64'), Xander Severina (Суф Подгоряну, 87'), Lisav Naif Eissat
Предупреждения: Lisav Naif Eissat (38'), Эйтан Азулай (45'), Пьер Корню (59'), Альбано Алекси (68'), Абдурраман Фангай (75')
Ответная игра состоится 14-го августа в 21:00 по мск.
«Хайдук» обыграл «Динамо» из Тираны со счетом 2:1.
У албанской команды отличился Дейви Брегу на 37-й минуте.
В составе «Хайдука» голы записали на свой счет Бруно Дурдов на 49-й минуте и Абдулия Саньянг на 63-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Хайдук — FC Dinamo City 2:1
Голы: 0:1 Dejvi Bregu (36'), 1:1 Bruno Durdov (49'), 2:1 Абдулия Саньянг (63'), 0:4 (пенальти) (84')
Хайдук: Ивица Ивушич, Звонимир Шарлия, Филип Кровинович, Марко Ливайя, Фран Карачич (Нико Сигур, 85'), Branimir Mlacic, Simun Hrgovic, Anthony Kalik (Яссин Бенрау, 59'), Adrion Pajaziti, Bruno Durdov (Анте Ребич, 69'), Roko Brajkovic (Абдулия Саньянг, 59')
FC Dinamo City: Насер Алийи, Ледио Бехья, Dejvi Bregu (Hekuran Berisha, 85'), Klevi Qefalija (Adrian Doci, 84'), Lorenco Vila (Eridon Qardaku, 85'), Baton Zabergja, Tiago Nani, Lorran, Bruno Dita (Faton Neziri, 74'), Jorgo Meksi (Bekim Maliqi, 67'), Aldo Teqja
Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в 21:45 по мск.
В параллельном поединке «Рапид» сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (2:2).
У австрийской команды отличились Петтер Носа Даль на 27-й минуте и Маттиас Зайдль на 44-й минуте.
В составе команды из Данди голы записали на свой счет Макс Уоттерс на 33-й минуте и Закари Сэпсфорд на 75-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Рапид Вена — Данди Юнайтед 2:2
Голы: 1:0 Petter Nosa Dahl (27'), 1:1 Макс Уоттерс (34'), 2:1 Маттиас Зайдль (44'), 2:2 Зак Сапсфорд (75'), 0:5 (89')
Рапид Вена: Никлас Хедль, Тимо Хорн, Бендегуз Болла, Ненад Цветкович, Серж Ро-Яо, Мамаду Сангаре, Аман Ромео (Лукас Гргич, 74'), Андрия Радулович (Луис Шауб, 61'), Маттиас Зайдль (Claudy Mbuyi, 87'), Жанис Антист (Еркан Кара, 87'), Petter Nosa Dahl (Николаус Вурмбранд, 74')
Данди Юнайтед: Евгений Кучеренко, Уилл Ферри, Кристиан Керестеш, Вицко Шевель, Айзек Паппо (Ivan Dolcek, 18'), Крэйг Сиббальд, Макс Уоттерс (Оуэн Стертон, 65'), Зак Сапсфорд (Кай Фозерингем, 90'), Panutche Camara, Bert Esselink, Iurie Iovu
Ответная игра состоится 14-го августа в Данди (Шотландия).