«Хиберниан» и «Санта Клара» одержали победы в матчах квалификации ЛК

«Партизан» Фото: globallookpress.com
В одной из встреч «Хиберниан» обыграл «Партизан» со счетом 2:0.
Дублем в этом матче отметился нападающий гостей Мартин Бойл, который забил свои голы на 40-й и 70-й минутах встречи.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Партизан — Хиберниан 0:2
Голы: 0:1 Мартин Бойл (40'), 0:2 Мартин Бойл (пенальти) (70'), 2:1 Маттиас Зайдль (44') Партизан: Никола Симич, Демба Сек (Стефан Милич, 46'), Йован Милошевич (Andrej Kostic, 86'), Marko Milosevic, Milan Roganovic, Vukasin Djurdjevic, M.Jurcevic, Vanja Dragojevic (Янис Карабелев, 86'), Ognjen Ugresic (Bogdan Kostic, 75'), Milan Vukotic, Nemanja Trifunovic (Aldo Kalulu, 86') Хиберниан: Джордан Смит, Крис Кэдден, Джордан Обита, Джек Айрдейл, Роки Бушири Кисонга, Джейми Макграт, Мартин Бойл (Жуниор Хойлетт, 75'), Джош Маллиган (Josh Campbell, 46'), Дилан Левитт (Аласана Манне, 75'), Кирон Боуи (Элье Йуан, 83'), Warren O'Hora Предупреждения: Mitchell Clark (54'), Джоэл Баган (54')
Ответная игра состоится 14-го августа в 22:00 по мск.
В параллельном матче «Санта-Клара» разгромила «Ларн» со счетом 3:0.
У португальской команды дубль оформил Габриэл Силва, отличившись на 33-й и 36-й минуте. Еще один гол записал на свой счет Вендел да Силва Коста на 26-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Ларн — Санта-Клара 0:3
Голы: 0:1 Wendel Wendel (26'), 0:2 Габриэл Силва (33'), 0:3 Габриэл Силва (36'), 0:4 Франко Ковачевич (пенальти) (84'), 0:5 (89') Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм (James Simpson, 77'), Томас Косгров, Аарон Доннелли, Дилан Слоан, Крис Галлахер, Марк Рэндалл (Benjamin Magee, 74'), Конор Маккендри (Matt Ridley, 39'), Ryan Nolan, Dan Bent, Tiarnan O'Connor (Kobei Moore, 74') Санта-Клара: Габриель Батиста, Винисиус, Габриэл Силва (Энрике Перейра, 70'), Фредерику Венансиу, Луис Роча, Сидни Лима (Матеус Нунес, 55'), Матеус Перейра (Пауло Виктор, 61'), Адриану Каштаньейра (Педро Феррейра, 55'), Серхио Араужо, Бреннер, Wendel Wendel (Жоао Кошта, 55') Предупреждения: Реги Лушкья (46'), Сумаила Бакайоко (55'), Eljon Sota (67'), Альбано Алекси (68'), Абдурраман Фангай (75'), Leo Melo (82')
Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в Понта-Делгада (Португалия).