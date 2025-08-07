«Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция

До матча
21:50 Команды закончили разминку, скоро начнется игра.
21:40 Главным судьей матча назначен Филип Фарруджа из Мальты.
21:30 Сегодняшний матч пройдет в Белграде на стадионе «Партизан», который вмещает 29 775 человек.
Стартовые составы команд
«Партизан»: Милошевич, Роганович, Джурджевич, Шимич, Юрчевич, Драгоевич, Угрешич, Сек, Вукотич, Трифунович, Милошевич.
«Хиберниан»: Смит, О'хора, Бушири, Айрдейл, Обита, Кадден, Льюитт, Маллиган, Бойл, Боуи, Макграт.
«Партизан»
Белградский «Партизан» демонстрирует отличную форму. Он одержал победы в пяти последних матчах, в четырех из них забив больше одного гола. Команда придерживается агрессивного атакующего стиля и контролирует ход игры, создавая множество голевых моментов.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Гробари» уверенно прошли «Александрию». Команда обыграла соперника в обоих матчах: 2:0 в гостях и 4:0 дома.
«Хиберниан»
«Хиберниан» начал свое выступление в еврокубках с 1/4 финала плей-офф квалификации Лиги Европы, где по итогам двух матчей потерпел поражение от «Мидтьюлланна». В минувшие выходные команда провела матч первого тура нового сезона национального чемпионата, в котором на выезде с минимальным перевесом в счете — 2:1 оказалась сильнее «Данди».
«Хиберниан» в 5 последних поединках добыл только одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.