«Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 7 августа, белградский «Партизан» примет «Хиберниан» в рамках апервого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча

21:50 Команды закончили разминку, скоро начнется игра.

21:40 Главным судьей матча назначен Филип Фарруджа из Мальты.

21:30 Сегодняшний матч пройдет в Белграде на стадионе «Партизан», который вмещает 29 775 человек.

Стартовые составы команд

«Партизан»: Милошевич, Роганович, Джурджевич, Шимич, Юрчевич, Драгоевич, Угрешич, Сек, Вукотич, Трифунович, Милошевич.

«Хиберниан»: Смит, О'хора, Бушири, Айрдейл, Обита, Кадден, Льюитт, Маллиган, Бойл, Боуи, Макграт.

«Партизан»

Белградский «Партизан» демонстрирует отличную форму. Он одержал победы в пяти последних матчах, в четырех из них забив больше одного гола. Команда придерживается агрессивного атакующего стиля и контролирует ход игры, создавая множество голевых моментов.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Гробари» уверенно прошли «Александрию». Команда обыграла соперника в обоих матчах: 2:0 в гостях и 4:0 дома.

«Хиберниан»

«Хиберниан» начал свое выступление в еврокубках с 1/4 финала плей-офф квалификации Лиги Европы, где по итогам двух матчей потерпел поражение от «Мидтьюлланна». В минувшие выходные команда провела матч первого тура нового сезона национального чемпионата, в котором на выезде с минимальным перевесом в счете — 2:1 оказалась сильнее «Данди».

«Хиберниан» в 5 последних поединках добыл только одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.