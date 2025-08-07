1-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
    «Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА

    Лига конференций
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса» Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 21:33
    • «АЕК Ларнака» разгромила «Легию», а «Брага» обыграла «ЧФР Клуж»
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    Димитрие Янкович
    Димитрие Янкович
    В четверг, 7 августа, белградский «Партизан» примет «Хиберниан» в рамках апервого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

    До матча

    21:50 Команды закончили разминку, скоро начнется игра.

    21:40 Главным судьей матча назначен Филип Фарруджа из Мальты.

    21:30 Сегодняшний матч пройдет в Белграде на стадионе «Партизан», который вмещает 29 775 человек.

    Стартовые составы команд

    «Партизан»: Милошевич, Роганович, Джурджевич, Шимич, Юрчевич, Драгоевич, Угрешич, Сек, Вукотич, Трифунович, Милошевич.

    «Хиберниан»: Смит, О'хора, Бушири, Айрдейл, Обита, Кадден, Льюитт, Маллиган, Бойл, Боуи, Макграт.

    «Партизан»

    Белградский «Партизан» демонстрирует отличную форму. Он одержал победы в пяти последних матчах, в четырех из них забив больше одного гола. Команда придерживается агрессивного атакующего стиля и контролирует ход игры, создавая множество голевых моментов.

    Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Гробари» уверенно прошли «Александрию». Команда обыграла соперника в обоих матчах: 2:0 в гостях и 4:0 дома.

    «Хиберниан»

    «Хиберниан» начал свое выступление в еврокубках с 1/4 финала плей-офф квалификации Лиги Европы, где по итогам двух матчей потерпел поражение от «Мидтьюлланна». В минувшие выходные команда провела матч первого тура нового сезона национального чемпионата, в котором на выезде с минимальным перевесом в счете — 2:1 оказалась сильнее «Данди».

    «Хиберниан» в 5 последних поединках добыл только одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.

