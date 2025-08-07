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    «Гробари» одолеют «Хиберниан»

    Партизан — Хиберниан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Хиберниан»
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    Милан Вукотич
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Партизан» и «Хиберниан». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Хиберниан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Партизан

  • Белград
    •  Партизан 22:00 Хиберниан

    Хиберниан

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Партизан»

    Турнирное положение: «Гробари» уверенно прошли «Александрию». Команда обыграла соперника в обоих матчах.

    При этом «Партизан» победил в 5 своих последних поединках. Причем в трех из них команда сохранила свои ворота сухими.

    Партизан — Хиберниан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Партизан» переиграл «Раднички» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Александрии» (4:0). Да и первый поединок с этим же соперником завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Партизан» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Партизан» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Партизан» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Гробари» уж точно постараются продлить свой победный сериал.

    «Хиберниан»

    Турнирное положение: Шотландцы неудачно начали официальный сезон. Команда уже успела вылететь из квалификации Лиги Европы.

    Причем «Хиберниан» уступил «Мидтьюлланну» лишь в дополнительное время. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Хиберниан» одолел «Данди» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Мидтьюлланна» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).

    При этом «Хиберниан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хиберниан» нынче выглядит не столь выгодно. А вот победный старт в чемпионате явно окрыляет.

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    При этом «Хиберниан» имеет заметные сложности с реализацией. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась всего 2 голами.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у шотландского клуба по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается не дать разбежаться атакующей линии сербов.

    Статистика для ставок

    • «Хиберниан» уже вылетел из квалификации Лиги Европы

    • «Партизан» победил в 5 своих последних поединках

    • Сербы до последнего поединка не пропускали 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Партизан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Гробари» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    «Партизан» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент не столь монолитен в обороне.

    Ставка: Победа «Партизана» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

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    Партизан — Хиберниан: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 07.08.202522:00. «Гробари» одолеют «Хиберниан»
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