Наумов: Черчесов — тренер, который способен быстро поставить игру

    «Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

    Станислав Черчесов
    «Черчесов — тренер очень опытный. Стас тренировал и сборные, и клубы. И за рубежом он поработал. И "Ахмат" он достаточно хорошо знает: он там уже ранее трудился.

    Это тренер, который способен быстро поставить игру. В "Ахмате" база неплохая, команда тоже. И они очень приличных игроков прикупили. Думаю, у Стаса должно получиться. "Ахмат" будет серьезным соперником для многих команд РПЛ», — сказал Наумов «Матч ТВ».

  • «Ахмат» официально объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером
    • Напомним, что 6-го августа пресс-служба «Ахмата» объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. После 3-х туров грозненцы занимают 13-е место в таблице без набранных баллов.

