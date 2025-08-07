Наумов: Черчесов — тренер, который способен быстро поставить игру

Бывший президентвысказался о назначениина пост главного тренера

«Черчесов — тренер очень опытный. Стас тренировал и сборные, и клубы. И за рубежом он поработал. И "Ахмат" он достаточно хорошо знает: он там уже ранее трудился.

Это тренер, который способен быстро поставить игру. В "Ахмате" база неплохая, команда тоже. И они очень приличных игроков прикупили. Думаю, у Стаса должно получиться. "Ахмат" будет серьезным соперником для многих команд РПЛ», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Напомним, что 6-го августа пресс-служба «Ахмата» объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. После 3-х туров грозненцы занимают 13-е место в таблице без набранных баллов.