    Майк МеньянНевидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • 13:20
    • Агент: Мангаш перешел в «Спортинг», сделка закрыта
  • 11:12
    • Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена
  • 09:08
    • «Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро
  • 14:30
    • Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон перенесет операцию на колене
  • 12:51
    • Football Italia: «Комо» хочет заполучить вратаря «Барселоны»
    Все новости спорта

    Мостовой — о Станковиче: Странные выходки от руководства «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новости о возможном увольнении главного тренера московской команды Деяна Станковича.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича, странные выходки от руководства Спартака. Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трёх играх, две из которых игрались в меньшинстве, в кубке выиграли игру», — цитирует Мостового «СЭ».

    По информации СМИ, руководство «Спартака» дало Станковичу пять матчей в РПЛ, чтобы исправить ситуацию с результатами команды. В ближайших играх (против «Локомотива», «Зенита», «Рубина», «Сочи» и «Динамо») будет принято решение о его дальнейшем пребывании в клубе.

    Клуб недоволен стартом сезона, где после трех туров «Спартак» набрал всего 4 очка и занимает 11-е место в таблице.

  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  Хачанов обыграет Зверева и выйдет в финал «тысячника» в Торонто?
Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Муте — Макдональд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Томпсон — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
