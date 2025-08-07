Мостовой — о Станковиче: Странные выходки от руководства «Спартака»

Бывший футболистпрокомментировал новости о возможном увольнении главного тренера московской команды

«Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича, странные выходки от руководства Спартака. Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трёх играх, две из которых игрались в меньшинстве, в кубке выиграли игру», — цитирует Мостового «СЭ».

По информации СМИ, руководство «Спартака» дало Станковичу пять матчей в РПЛ, чтобы исправить ситуацию с результатами команды. В ближайших играх (против «Локомотива», «Зенита», «Рубина», «Сочи» и «Динамо») будет принято решение о его дальнейшем пребывании в клубе.

Клуб недоволен стартом сезона, где после трех туров «Спартак» набрал всего 4 очка и занимает 11-е место в таблице.