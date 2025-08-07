«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 7 августа, состоится матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций, в котором швейцарская «Лозанна» примет казахстанскую «Астану». Начало игры — в 21:15 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Лозанна — Астана 1:0 Лозанна: Карло Летица, Ноэ Дюссенн, Брайан Око, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене, Натан Батлер-Ойедеджи, Kevin Mouanga, Morgan Poaty, Jamie Roche, Gaoussou Diakite, Beyatt Lekweiry Астана: Мухаммеджан Сейсен, Алекса Аманович, Ян Вороговский, Александр Марочкин, Карло Бартолец, Иван Башич, Макс Эбон, Джеффри Чинеду, Усман Камара, Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas

Ход матча

40' Попытка перебросить Сейсена с центра поля заканчивается неточным ударом.

39' Усман Камара подавал на дальнюю штангу, но никто не откликнулся. «Астана» уже пару минут держит мяч.

37' «Лозанна» отвечает острым моментом! Лекуэйри бил из-за штрафной, целил в дальнюю девятку, но мяч прошёл выше ворот.

34' Наконец-то опасный момент от гостей! Эбонг бил с линии штрафной, но попал в защитника. Первый реальный голевой шанс для «Астаны» в первом тайме.

32' А теперь уже лежит Лекуэйри. Статистика фолов за полчаса красноречива — 6:1 в пользу казахстанцев.

30' Фолит Дюссенн недалеко от центрального круга. «Астана» хоть немного пощупает мяч.

28' Серия опасных стандартов у ворот «Астаны» — штрафной и угловой. Гости отбиваются.

27' Кажется, на одном голе швейцарцы не успокоятся — «Лозанна» продолжает уверенно владеть мячом на чужой половине.

25' ГОЛ! 1:0! «Лозанна» открывает счёт — Джейми Роше забивает из-за пределов штрафной после нескольких минут мощного давления хозяев.

23' Но гости продолжают жестить — на этот раз Макс Эбонг сфолил в центре поля. Но судья карточку решил не доставать.

21' ОТМЕНА УДАЛЕНИЯ! Арбитра позвали смотреть VAR — и он поменял красную на жёлтую. Игра продолжится в равных составах.

18' Прямая красная Ивану Башичу! «Астана» в меньшинстве! Жёсткий подкат в центре поля.

15' На газоне оказался Алекса Аманович, но помощь врачей не потребовалась — игра продолжается.

13' Джеффри Чинеду пытался пробить головой из штрафной «Лозанны», но мяч пролетел совсем мимо.

11' Жёлтую получает центральный защитник гостей Казуколовас. Будет опасный штрафной.

9' Пожар в штрафной «Астаны» после углового. Некоторые игроки «Лозанны» просят пенальти, судья молчит.

7' «Лозанна» потихоньку перехватывает инициативу. За семь минут игры — ни одного опасного момента и ни одного удара по воротам у обеих команд.

4' Пока гости контролируют мяч, периодически переходя на чужую половину. Швейцарцы ещё ни разу даже близко не подошли к штрафной «Астаны».

2' «Астана» зарабатывает первый угловой в матче.

1' Матч начался!

Перед матчем

21:13 Игроки на поле. Матч начнётся через пару минут.

21:04 Судить матч будет поляк Лукаш Кузьма. Для него это всего лишь третья еврокубковая игра в карьере и вторая в этом году.

20:55 Оба тренера сделали по три изменения в составах по сравнению с последними матчами. Есть парочка интересных: у «Астаны» неожиданно в запасе остался лучший бомбардир КПЛ в этом году Назми Грипши, а у «Лозанны» с первых минут в атаке выйдет англичанин Натан Батлер-Ойедеджи, пришедший летом из «Арсенала» свободным агентом. Между прочим, в прошлом сезоне Батлер-Ойедеджи сыграл за лондонский клуб целую минуту в Лиге чемпионов!

20:45 Встреча пройдёт на уютном стадионе «Стад де ля Тюильер» в Лозанне, который вмещает 12 544 человека.

Стартовые составы команд

«Лозанна»: Летица, Муанга, Дюссенн, Око, Поати, Кустодио, Роше, Диаките, Лекуэйри, Кали Сене, Батлер-Ойедеджи.

«Астана»: Сейсен, Бартолец, Казуколовас, Марочкин, Вороговский, Калаица, Аманович, Эбонг, Башич, Камара, Чинеду.

«Лозанна»

По итогам прошлого сезона «Лозанна» стала пятой в швейцарской Суперлиге и получила путёвку в Лигу конференций, хотя могла запрыгнуть и в еврокубок постатуснее: в четырёх последних матчах она играла с прямыми конкурентами и не одержала ни одной победы, в итоге на очко отстав от зоны ЛЕ. Главный тренер Людовик Маньен после сезона ушёл на повышение в «Базель», к действующим чемпионам, а сменил его в «Лозанне» 62-летний Петер Цайдлер, последним местом работы которого был немецкий «Бохум».

Начал Цайдлер весело: в четырёх летних товарняках «Лозанна» по два раза выиграла и проиграла, забив 13 мячей и пропустив 10 — хотя все встречи были с соперниками из второй-третьей лиг Швейцарии. В чемпионате стартовали с победы над «Винтертуром» (3:2) и поражения от «Туна» (1:2), а в Лиге конференций — с прохода «Вардара» из Северной Македонии (1:2 в гостях и 5:0 дома). В каждом из восьми матчей «Лозанны» в этом сезоне было забито 3+ гола.

Интересный факт: в летнее трансферное окно швейцарский клуб потратил ровно 0 евро на новых футболистов — «Лозанна» никого не купила, разве что взяла пару игроков на рынке свободных агентов. Команде по сути удалось сохранить всех своих лидеров, однако главная её звезда в квалах Лиги конференций не сыграет: 22-летний Алвин Саншеш стоит дороже, чем весь состав «Астаны» (14,5 млн евро против 10,5 млн), но он получил травму ещё в марте и будет лечить её минимум до октября. Нового тащера в «Лозанне» пока не нашлось: даже пропустив два последних месяца в прошлом сезоне, Саншеш с 12 голами стал с отрывом лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

«Астана»

В отличие от швейцарской Суперлиги, в чемпионате Казахстана играют по системе «весна-осень» — это значит, что «Астана» этим летом вовсю проводила официальные матчи и набирать тонус ей не нужно. Кстати, в КПЛ «Астана» идёт на втором месте, за девять последних туров потерпела лишь одно поражение, но с середины июля получила в чемпионате передышку, чтобы сосредоточиться на выступлении в еврокубках.

Паузу эту уже можно считать не напрасной: во втором квалификационном раунде Лиги конференций казахи уверенно прошли молдавский «Зимбру» — 3:1 по сумме двух встреч. Из не очень хороших новостей: главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян рассказал, что после ответного матча с «Зимбру» команда не смогла вернуться в Казахстан и всю прошедшую неделю готовилась и тренировалась там же, в Молдове — в планы казахстанцев это, конечно, не входило.

«Астана» встретится с «Лозанной» впервые в истории, а вообще с клубами из Швейцарии она пересекалась в еврокубках лишь однажды: на групповом этапе Лиги Европы-2016/17 казахстанский клуб провёл два матча с «Янг Бойз», в которых ни разу не забил — 0:0 и 0:3.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.