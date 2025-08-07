1-й таймХеккен — БраннОнлайн
    «Хеккен» — «Бранн». Онлайн, прямая трансляция
    Генич: Не удивлюсь, если «Ахмат» отберет очки у «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»

    «Зенит нормально стартовал в чемпионате. Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. "Зенит" должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза.

    Все равно "Зенит" остается фаворитом матча с "Ахматом". Но Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать игроков соперника в капканы, реализовать что‑то свое. Не удивлюсь, если "Ахмат" отберет очки у сине‑бело‑голубых», — сказал Генич «Матч ТВ».

  • Первая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • В чеченском клубе терпения хватило лишь на 3 тура
  • Вчера

    • Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится в субботу, 9-го августа в 20:30 по мск. После 3-х туров грозненцы занимают 13-е место в таблице РПЛ без набранных очков.

