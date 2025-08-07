«Целе» и «Университатя Крайова» разгромили соперников в квалификации Лиги конференций

«Университатя» Крайова Фото: globallookpress.com
В одном из них словенский «Целе» на выезде разнес швейцарский «Лугано» со счетом 5:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Даниэль Штурм, Франко Ковачевич (дважды), Марк Забуковник и Марио Квесич.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Лугано — Целе 0:5
Голы: 0:1 Danijel Sturm (35'), 0:2 Франко Ковачевич (пенальти) (44'), 0:3 Марк Забуковник (59'), 0:4 Франко Ковачевич (пенальти) (84'), 0:5 (89') Лугано: Амир Саипи, Ларс Лукас Маи, Айман Эль-Вафи (Маттия Дзанотти, 61'), Эгзиян Алиоски, Антониос Пападопулос, Янис Симиньяни, Усман Думбия, Уран Бислими (Анто Гргич, 46'), Маттиа Боттани (Даниэль Дос Сантос, 61'), Кевин Бехренс, Mohamad Belhadj Mahmoud (Георгиос Куциас, 46') Целе: Жан-Лук Лебан, Марк Забуковник, Артемиюс Тутишкинас, Лукаш Бейгер (Matija Boben, 78'), Жан Карничник, Хуанхо Ньето, Франко Ковачевич, Никита Иосифов, Милот Авдили, Марио Квесич, Danijel Sturm
В параллельной встрече румынская «Университатя Крайова» крупно победила словацкий «Спартак» со счетом 3:0.
Точными ударами смогли отметиться Стефан Байарам, Ассал Аль Хамлави и Карлос Мора.
КСУ — Спартак Трнава 3:0
Голы: 1:0 Stefan Baiaram (51'), 2:0 Ассад Аль-Хамлави (54'), 3:0 Carlos Mora (80') КСУ: Павел Исенко, Александр Романчук, Владимир Скречу, Teles (Александру Крецу, 81'), Никусор Банку (Флорин Стефан, 59'), Тудор Бэлуцэ, Александру Чикылдэу (Lyes Houri, 70'), Ассад Аль-Хамлави (Steven Nsimba, 70'), Juraj Badelj, Carlos Mora, Stefan Baiaram (Анзор Меквабишвили, 81') Спартак Трнава: Либор Голик, Кристиан Коштрна, Эрик Даниэль (Стефан Шкрбо, 66'), Мартин Микович (Roko Jureskin, 88'), Милош Кратохвил (Гиорги Моистсрапишвили, 77'), Роман Прохазка, Михал Дюриш (Якуб Паур, 77'), Филип Азанго (Timotej Kudlicka, 66'), Filip Twardzik, Patrick Nwadike, Ziga Frelih Предупреждения: Марлон Гомес (16'), Педро Чиривелья (20'), Гиоргос Кирьякопулос (46')
И, наконец, «Балкани» из Косово выиграли у ирландского «Шемрок Роверс» с результатом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Сандэй Адетунджи.
Балкани — Шэмрок Роверс 1:0
Голы: 1:0 Sunday Adetunji (56') Балкани: Джералб Смайли, Гентрит Халили, Арбер Потоку (Elvis Letaj, 85'), Альмир Крюэзиу, Валид Хамиди (Блеарт Толай, 65'), Adnan Golubovic, Ivica Batarelo (Байрам Яшаница, 39'), Ardit Deliu, Giovanni, Albert Lamane Diene, Sunday Adetunji Шэмрок Роверс: Джошуа Хонохан, Ли Грэйс, Дэниел Клири, Дилан Уоттс, Дарра Наджент (Michael Noonan, 60'), Danny Grant, Rory Gaffney (Connor Malley, 60'), Daniel Mandroiu, Matthew Healy, Roberto Pico, Edward McGinty Предупреждение: Matthew Healy (16')
Ответные поединки состоятся 14 августа.