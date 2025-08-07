Челестини: Против «Рубина» будет сложно

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Я знаю, как играют российские команды. Уже увидел все, и они очень организованны, с хорошей дисциплиной играют в обороне. "Рубин" в последнем матче играл в три защитника, и, конечно, против них будет сложно. У них хорошая команда, здорово используют стандарты и контратаки. Даку — замечательный и очень опасный нападающий. Но что касается моей команды, я бесконечно уверен в игроках», — цитирует Челестини «Чемпионат».

Игра состоится в субботу, 9 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск.