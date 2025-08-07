Челестини: Руководство ЦСКА работает над приобретениями

Главный тренервысказался о возможном усилении команды.

«Наши болельщики могут быть спокойны. Мы работаем на поле, чтобы добиваться лучших результатов, а руководство работает над приобретениями. Ситуация действительно непростая, нас покинули некоторые игроки. Но команда при этом показывает фантастические действия.

У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы отлично сыграли в Суперкубке, обыграли "Локомотив" и провели прекрасный матч с "Зенитом". И это в отсутствие игроков. Имеем, что имеем, и с этими футболистами мы показываем отличный футбол. Работаем над усилением, но пока используем то, что у нас есть», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА имеет в своем активе пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.