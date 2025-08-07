ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
    Все новости спорта

    Челестини: Руководство ЦСКА работает над приобретениями

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном усилении команды.

    Фабио Челестини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Челестини

    «Наши болельщики могут быть спокойны. Мы работаем на поле, чтобы добиваться лучших результатов, а руководство работает над приобретениями. Ситуация действительно непростая, нас покинули некоторые игроки. Но команда при этом показывает фантастические действия.

    У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы отлично сыграли в Суперкубке, обыграли "Локомотив" и провели прекрасный матч с "Зенитом". И это в отсутствие игроков. Имеем, что имеем, и с этими футболистами мы показываем отличный футбол. Работаем над усилением, но пока используем то, что у нас есть», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА имеет в своем активе пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Андерлехт» решит вопрос о победителе в первой игре?
  • «Андерлехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Челси — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры