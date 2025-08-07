«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» Фото: globallookpress.com
В составе мюнхенской команды голы записали на свой счет Гарри Кейн на 12-й минуте, Кингсли Коман на 61-й минуте, Ленарт Карл на 74-й минуте и Уисдом Майк на 80-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Бавария — Тоттенхэм 4:0
Голы: 1:0 Гарри Кейн (12'), 2:0 Кингсли Коман (61'), 3:0 Леннарт Карл (75'), 4:0 Джона Куси-Асаре (80') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Ким Мин Джэ, 67'), Жонатан Та (Cassiano Kiala, 68'), Йосип Штанишич (Рафаэл Геррейру, 70'), Йозуа Киммих (Том Бишоф, 68'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 69'), Леон Горецка (David Santos, 68'), Луис Диас (Wisdom Mike, 76'), Майкл Олисе (Пауль Ваннер, 69'), Кингсли Коман (Леннарт Карл, 69'), Гарри Кейн (Джона Куси-Асаре, 68') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс (Бен Дэвис, 64'), Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Мохаммед Кудус, Папе Сарр (Арчи Грей, 82'), Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 64'), Жоау Палинья (Лукас Бергвалль, 46'), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 82'), Педро Порро, Ришарлисон (Матис Тель, 71') Предупреждения: Кристиан Ромеро (41'), (65'), Ян Этеки (45 + 8'), Сергей Мурадян (61'), Гонсалу Силва (79'), Густаво Сангаре (85')
В следующем матче «Бавария» сыграет против «Грассхоппера» 12-го августа. «Тоттенхэм» встретится с ПСЖ 13-го числа.