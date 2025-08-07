1-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    Все новости спорта

    «Баник» одержал волевую победу над «Аустрией» в ЛК

    «Баник» — «Аустрия»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Аустрия Вена
    Первый матч квалификации Лиги конференций между чешским «Баником» и австрийской «Аустрией» завершился результативной победой хозяев со счетом 4:3.

    Александар Драгович — защитник «Аустрии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александар Драгович — защитник «Аустрии»

    В составе «Баника» голы забивали Михал Когут (36-я), Давид Бухта (45-я), Даниэль Хольцер (49-я) и Эрик Прекоп (82-я).

    В составе «Аустрии» отличились Морис Мэлоун (4-я), Доминик Фиц (67-я) и Манприт Саркария (79-я).

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Баник Ос — Аустрия Вена 4:3
    Голы: 0:1 Маурице Малоне (4'), 1:1 Михал Когут (35'), 2:1 David Buchta (45'), 3:1 Даниэль Гользер (49'), 3:2 Доминик Фитц (67'), 3:3 Манприт Саркария (79'), 4:3 (82') Баник Ос: Доминик Голец, Михал Фрыдрых, Матей Халуш (Давид Лишка, 73'), Карел Поезны, Томаш Риго, Даниэль Гользер (Патрик Кпозо, 85'), Михал Когут (Tomas Zlatohlavek, 62'), David Buchta (Matus Rusnak, 86'), Jiri Boula, Matej Sin (Christian Frydek, 73'), Erik Prekop Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Александар Драгович (Тин Плавотич, 80'), Филипп Визингер, Райнхольд Ранфтль, Манфред Фишер (Johannes Handl, 57'), Абобкар Бари, Хаким Генуш (Matteo Schablas, 76'), Йоханнес Эггештайн (Манприт Саркария, 57'), Доминик Фитц, Маурице Малоне (Ноа Ботич, 76'), Kang-Hee Lee Предупреждение: Ваган Бичахчян (45 + 1')

    Ответная встреча между этим командами пройдет 14 августа в Вене.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Андерлехт» решит вопрос о победителе в первой игре?
  • «Андерлехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Каса Пия — Спортинг Лиссабон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры