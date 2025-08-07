«Баник» одержал волевую победу над «Аустрией» в ЛК

Александар Драгович — защитник «Аустрии» Фото: globallookpress.com
В составе «Баника» голы забивали Михал Когут (36-я), Давид Бухта (45-я), Даниэль Хольцер (49-я) и Эрик Прекоп (82-я).
В составе «Аустрии» отличились Морис Мэлоун (4-я), Доминик Фиц (67-я) и Манприт Саркария (79-я).
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Баник Ос — Аустрия Вена 4:3
Голы: 0:1 Маурице Малоне (4'), 1:1 Михал Когут (35'), 2:1 David Buchta (45'), 3:1 Даниэль Гользер (49'), 3:2 Доминик Фитц (67'), 3:3 Манприт Саркария (79'), 4:3 (82') Баник Ос: Доминик Голец, Михал Фрыдрых, Матей Халуш (Давид Лишка, 73'), Карел Поезны, Томаш Риго, Даниэль Гользер (Патрик Кпозо, 85'), Михал Когут (Tomas Zlatohlavek, 62'), David Buchta (Matus Rusnak, 86'), Jiri Boula, Matej Sin (Christian Frydek, 73'), Erik Prekop Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Александар Драгович (Тин Плавотич, 80'), Филипп Визингер, Райнхольд Ранфтль, Манфред Фишер (Johannes Handl, 57'), Абобкар Бари, Хаким Генуш (Matteo Schablas, 76'), Йоханнес Эггештайн (Манприт Саркария, 57'), Доминик Фитц, Маурице Малоне (Ноа Ботич, 76'), Kang-Hee Lee Предупреждение: Ваган Бичахчян (45 + 1')
Ответная встреча между этим командами пройдет 14 августа в Вене.